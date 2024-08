A magyar szuverenitás ellenségei gyűlhetnek össze a Soros-egyetem őszi eseményén

Idén ősszel is megrendezik a hazai és a nemzetközi balliberális elit szereplőit tömörítő Budapest Fórumot. A korábbi évekhez hasonlóan a konferenciát a CEU-n tartják, s a szervezők kilétében sincs változás: a Soros-egyetem Demokrácia Intézete mellett a Political Capital nevű balliberális elemzőintézet, valamint a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat szervezi a Budapest Fórum 2024 – Fenntartható demokráciák építése elnevezésű eseményt. A Budapest Fórum honlapján eddig mindössze néhány személyt tüntettek fel a szeptember 18–19-én megrendezendő konferencia előadói közül: például a főpolgármestert, Krekó Pétert, a Political Capital ügyvezetőjét (lásd alsó képünkön), valamint a CEU indiai rektorát.

A további résztvevők kilétéről is hozzávetőlegesen pontos képet kaphatunk a 2021 óta minden évben megrendezett konferencia korábbi szereplőiről. A tavalyi Budapest Fórum több tucatnyi előadója között például megtalálható volt a főváros brüsszeli irodájának vezetőjeként hazánk érdekei ellen lobbizó Jávor Benedek, Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője, aki a Magyarországnak járó uniós források visszatartásáért kilincselt az elmúlt időszakban, valamint a hazánkat elítélő jelentést jegyző francia zöldpárti EP-képviselő, Gwendoline Delbos-Corfield.

Egy évvel korábban pedig a részben a 2022-es magyarországi választások eredményének befolyásolására – a hivatalban lévő kormány megbuktatására – létrehozott Action for Democracy (A4D) tanácsadói testületének a krémje is részt vett a konferencián. Így például Kati Marton kuratóriumi elnök, aki egyben Soros György egyik bizalmasa, Korányi Dávid, az Action for Democracy ügyvezetője, aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai tanácsadójaként tevékenykedett, de online bejelentkezett a nemzetközi balliberális oldal házi „filozófusa”, Francis Fukuyama is.

Emlékezetes: az Action for Democracy volt az egyik fő csatornája azoknak a külföldi eredetű milliárdoknak, amelyeket a Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogás 2022-es kampányába pumpáltak. Idén pedig az a korábbi gyanú is bebizonyosodott, hogy a Korányiék által korábban mikroadományként aposztrofált több milliárd forint szinte teljes egészében Soros Györgytől származott.

Amellett, hogy az X-en az év elején közzétett beszélgetéseken maguk az A4D vezetői is tettek erre utaló kijelentéseket, a szervezet 2022-es pénzügyi beszámolója szerint egyetlen magánszemélytől származott a négymilliárd forintos éves büdzséjük 90 százaléka a magyar választás esztendejében.

A 2022 őszén kirobbant baloldali kampányfinanszírozási botrány körülményeinek feltárására a Nemzeti Információs Központ indított vizsgálatot. A titkosítás alól tavaly részben feloldott jelentés azt állapította meg, hogy az A4D-n és egy svájci alapítványon keresztül nagyjából négymilliárd forintnyi külföldi pénz érkezett az országba, s az összegek jelentős részét a magyar választások közvetlen, magyarországi befolyásolására használták fel.

Borítókép: Korányi Dávid és Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)