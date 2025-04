Az európai palesztinbarát tüntetések valójában Európa-ellenes felvonulások

Az európai utcákon zajló palesztinbarát tüntetések nem csupán szolidaritási demonstrációk, hanem ideológiai hadüzenet a nyugati társadalomnak – hangsúlyozta Eldad Beck, aki a politikai iszlám európai hatásaira figyelmeztetett.

Ezek az emberek elhozzák az intifádát Európába

– mondta, ami nem csupán erőszakot jelent, hanem egy hosszú távú politikai programot: „Meg akarják határozni, hogy milyen legyen Anglia, Franciaország, Németország vagy Svédország a jövőben”.

Voilà où mènent les appels à l’intifada défendus par la secte insoumise et leurs copains islamistes : la chasse aux juifs dans Amsterdam. L’idéologie pro-palestinienne est un nouveau nazisme. L’Europe doit se réveiller. pic.twitter.com/Pm4iJ6EVuB — Charlotte Rocher🎗️ (@ChaRocher) November 8, 2024

Beck számára egyértelmű, hogy ezek a tüntetések, palesztinok mellett kiálló demonstrációk már nem Izraelről szólnak, hanem Európa saját jövőjéről. Az újságíró szerint ezt egyre több polgár ismeri fel, köztük sok korábbi baloldali szavazó, akik most a hazafias pártokat támogatják. Ausztriában például az FPÖ sok korábbi SPÖ-szavazót nyert meg a migrációs válság és a vallási szélsőségekkel szembeni növekvő nyugtalanság hatására.

Nem azt mondom, hogy az iszlám a probléma, de vannak misszionárius áramlatok, amelyek be akarnak szivárogni Európába és Amerikába

– hangsúlyozta, és az exxpress.at -nek adott interjúban egyértelművé tette azt is, hogy kritikája a politikai ideológiák ellen irányul, nem pedig a vallás ellen.

Für diese Barbaren gehen sie in Berlin und anderswo auf die Straße, brüllen nach Intifada, besetzen Hörsäle und sprechen Israel das Existenzrecht ab.

Für feige Terroristen, die jetzt wieder aus ihren Löchern gekrochen kommen.



Ich werde das nie verzeihen. pic.twitter.com/vdGE153nu9 — Julien🎗️ (@JulesWarDa) January 19, 2025

Trump időben figyelmeztette Európát

Trump „realistább, mint sok európai politikus” – hangsúlyozta Beck, kiemelve, hogy az Egyesült Államok elnöke időben figyelmeztetett Európa biztonságpolitikai gyengeségére, ami azóta nyilvánvalóvá vált. Beck úgy véli, hogy Trump javaslata, miszerint a gázai lakosság egy részét a gazdag arab államokba, például Katarba integrálnák, észszerű.

Ezek az emberek kulturálisan az arab világba tartoznak, nem pedig Európába

– mondta, hozzátéve: az, hogy Donald Trump sok izraeli körében rendkívül népszerű, elsősorban az első hivatali idejének köszönhető.

Az amerikai elnök nemcsak Jeruzsálemet ismerte el hivatalosan Izrael fővárosának, és oda költöztette az amerikai nagykövetséget, hanem a Golán-fennsíkot is izraeli területként erősítette meg. Az Ábrahám-egyezménnyel elősegítette az arab államokkal – az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel – kötött történelmi békeszerződéseket is, ami olyan külpolitikai áttörés volt, amelyet Izraelben ma is nagyra értékelnek.

Beck élesen bírálta Európa közel-keleti politikáját is, különösen a kétállami megoldást. Az újságíró szerint ez már rég megbukott. Izrael 2005-ös teljes kivonulása után Gáza békés mintaprojekt lehetett volna. Ehelyett ma az iszlamista erőszak központja. Eldad Beck szerint felelősség ezért nem Izraelt, hanem egyértelműen a palesztin csoportokat terheli.

Borítókép: Paleszinpárti tüntetés Párizsban (Fotó: AFP)