Így védik Benjamin Netanjahut a magyarországi látogatása alatt

A mindenkori izraeli miniszterelnök a pápa, az amerikai és az orosz elnök mellett a világ legvédettebb állami vezetői közé tartozik. Legfőképpen azért, mert már jó ideje zajlik a közel-keleti háború, és nyilvánvalóan ezért akár terroristák, akár az ő politikáját ellenző személyek megpróbálhatnak merényletet is elkövetni ellene – jelentette ki Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az Origónak. A két ország terrorelhárító szervei – a TEK és az izraeli biztonsági szervek – együttműködése már hetekkel ezelőtt megkezdődik, hogy elindulna a hivatalos látogatás. Mivel itt is éjszakázik, nagyon fontos nemcsak az útvonalnak a kiválasztása, hogy a reptérről például hogy jön be a városba, hanem hogy miként jut el a tárgyalási helyére, utána pedig vissza a szállására.

Orbán Viktor miniszterelnök katonai tiszteletadással fogadja Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Ehhez mindig több alternatív útvonalat választanak ki. Az út mellett pedig ilyenkor felderítők vannak civilben, akik figyelik azt, hogy befelé a reptérről nem történik-e baleset, nincs-e valamilyen veszélyeztető helyzet, ami miatt inkább egy másik útvonalon kellene továbbvinni a védett személyt. Drónok és rendőrségi helikopterek is a levegőben vannak, fokozottan megfigyelik már az érkezés előtt órákkal az útvonalakat – emelte ki a szakértő.

Az amerikai, az orosz, illetve a kínai elnökök mindig magukkal viszik a saját járművüket, itt viszont elképzelhető akár, hogy a TEK biztosít ugyanolyan kaliberű páncélozott járműveket, mint amit az izraeliek használnak otthon. Ugyanígy kérdéses a védelme annak az objektumnak, ahol éjszakázni fog a politikus vendég. Ez lehet akár egy vendégháza a kormánynak, lehet a nagyköveti rezidencia. Mindegyiknél másfajta, külön védelmet kell biztosítani

– fűzte hozzá Spöttle. Kitért arra is, hogy a TEK fokozottan odafigyel minden lehetséges veszélyforrásra. A szállítási útvonalon például nyilvánvalóan vannak mesterlövészek, akiknek az a primer feladatuk, hogy megfigyeljenek adott utcaszakaszokat. Nyilvánvalóan ilyenkor ellenőrzik például a csatornákat. Nagyon sokszor bizonyos útvonalakon még a csatornafedeleket is lehegesztik, hogy nehogy valaki aknákat vagy más robbanószerkezetet helyezzen el alattuk. Ez így volt a pápánál és Vlagyimir Putyin látogatásakor is. Az érintett útvonalakat fokozatosan ellenőrzik, a hét minden napján 0–24 órában és fedetten. A titkosszolgálatok is részt vesznek a munkában, és ilyenkor a modern dróntechnológia is sokat segít.

Orbán Viktor és Benjámin Netanjahu a karmelita kolostorban (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Izraeli és magyar szolgálatok közösen dolgoznak

Nincs százszázalékos védelem, a történelem rengeteg példával szolgál, amikor egy állam vezetőjét külföldi útja során iktatták ki vagy próbálták megölni. A legmagasabb szintű biztonság érdekében ezért a védett személynek is együtt kell működnie a fogadó ország és a szintén jelenlévő saját országának biztonsági szolgálataival – erről már Földi László beszélt a Mandinernek. A titkosszolgálati szakértő elmondta a lapnak, hogy a kiemelten védett személyeket, főleg a hadban álló országok vezetőit minden esetben meg akarják ölni, míg más országok vezetői esetén a legtöbbször nincs egyértelmű bizonyíték az ilyen motivációra. A szakértő szerint az ukrán elnök életét is inkább veszélyeztetik a belső, politikai ellenfelei, belső ellenzéke.

Aki támadóan lép fel, vagy szokatlanul viselkedik Netanjahu jelenlétében, fegyvere van vagy közel akar kerülni a kiemelten védett személyhez, azt akár mérlegelés nélkül, azonnal megölhetik

– tette világossá Földi László.

Borítókép: Orbán Viktor Budapesten fogadta Benjamin Netanjahut (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)