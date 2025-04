Kapkod az Európai Bizottság az amerikai döntés után

Brüsszelbe invitálta csütörtökre az amerikai vámok által legjobban érintett ágazatok képviselőit az Európai Bizottság – derül ki a meghívóból, amelyet a Reuters hírügynökség szerzett meg.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu via AFP)

A megbeszélést az EU iparügyért felelős biztosa, Stéphane Séjourné vezeti, és többek között az acél- és autóipar képviselőit várják.

A megbeszélés célja, hogy felmérjék az uniós vállalatokat érő rövid és középtávú hatásokat, valamint megvitassák a lehetséges válaszlépéseket. Ezek között szerepelhetnek ágazatspecifikus intézkedések, ellenvámok és nem vámjellegű ellenintézkedések is.

A találkozó illeszkedik Brüsszel eddigi reakciójába, az elmúlt napokban ugyanis az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen telefonon egyeztetett a fém-, gyógyszer- és autóipari vezetőkkel.

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök viszonossági vámokat vezetett be többek között az Európai Unióból érkezett termékek ellen, valamint ágazatspecifikus vámokat vetett ki az acél-, alumínium- és járműiparra.

Az Európai Bizottság attól tart, hogy további intézkedések is várhatók, amelyek érinthetik a gyógyszeripari, réz-, félvezető-, faipari, energetikai termékeket és bizonyos ásványi anyagokat is, s ezeken keresztül az ellátási láncokra is hatással lesznek. Különösen nagy veszélyben vannak azok az uniós cégek, amelyek közvetve vagy közvetlenül még mindig használnak venezuelai olajat.

Az Európai Bizottság most az Egyesült Államoktól való kereskedelmi függőség csökkentésére, a külkereskedelem diverzifikálására törekszik, ezért az ipar véleményét kéri a leghatékonyabb eszközökről, legyenek azok szabadkereskedelmi megállapodások vagy partnerségek.

A kétórás találkozó lehetőséget nyújt arra, hogy megosszuk véleményünket a vámok különböző ipari ágazatokra gyakorolt hatásáról, valamint arról, hogy az EU milyen intézkedéseket hozhatna hatásuk enyhítésére

– áll a meghívólevélben.

Donald Trump amerikai elnök kifejtette, hogy elégtelennek találta az Európai Uniónak a gépjárművek vámmentességére vonatkozó ajánlatát. Az amerikai elnök elsősorban az EU által alkalmazott nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat kifogásolta, mint mondta,

az uniós behozatali előírásoknak szinte lehetetlen megfelelni.

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy „az európai gazdaság és így végső soron az európai emberek újra a brüsszeli politikusok alkalmatlanságának levét isszák”. Az Európai Bizottságnak lett volna két és fél hónapja tárgyalni Trumppal, de nem tette meg, ehelyett „megint ideológiai kérdést csinált egy gazdasági ügyből”.

Borítókép: Stephane Sejourne uniós ipari biztos (Fotó: AFP)