A háborús erőfeszítésekre is rányomja bélyegét a korrupció Ukrajnában

Bár a brüsszeli vezetők előszeretettel dicsérik Ukrajnát a korrupció felszámolására tett lépéseiért Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt, valójában a háborúban álló országban még mindig virágzik a jelenség, ami az orosz–ukrán háború során a védelmi erőfeszítéseket is hátráltatja.

Olekszij Reznyikov volt védelmi miniszter is a korrupció miatt volt kénytelen távozni (Fotó: AFP)

Ukrajna ugyan valóban tett lépéseket a korrupció felszámolására, az európai sztenderdektől még mindig messze elmarad. A Transparency International 2023-as korrupciós indexén például Ukrajna a száznyolcvan országból csak a 104. helyet foglalja el, jóval lemaradva az EU-tagállamoktól.

A korrupció a legmagasabb szinteken is jelen van: bírák, politikusok és tisztviselők ellen indultak eljárások, a védelmi minisztérium pedig számos botrányba keveredett. Olekszij Reznyikov korábbi védelmi miniszter például százezer aknavetőgránát beszerzése miatt volt kénytelen távozni posztjáról, azok közül ugyanis egyetlen egy sem érkezett meg a rendeltetési helyére. Szintén a védelmi minisztériumhoz kötődött egy másik, katonai beszerzésekkel kapcsolatos botrány is, amelynek során tojást és télikabátokat szerzett be a tárca a piaci ár felett – számolt be róla a tekintélyes Foreign Policy külpolitikai szaklap.