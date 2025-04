Sulyok Tamás Varsóban hangsúlyozta Közép-Európa erejét

Az erős Közép-Európa nemcsak egy regionális érdek, hanem egész Európának érdeke – jelentette ki Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Varsóban, a Három Tenger kezdeményezés csúcstalálkozója alkalmából rendezett üzleti fórumon. A köztársasági elnök részt vett a kelet-közép-európai uniós államok tíz vezetőjével tartott pódiumbeszélgetésen, majd a közmédiának nyilatkozva megerősítette Magyarország elkötelezettségét a Három Tenger kezdeményezés mellett.

Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök a Három Tenger kezdeményezés jelentőségét méltatta

(Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi)

Sulyok Tamás Közép-Európa kulcsszerepét emelte ki

Sulyok Tamás úgy fogalmazott: a Kelet és a Nyugat közötti együttműködésben a „híd és a cement” szerepét egyértelműen Közép-Európa, ezen belül Magyarország tölti be. A köztársasági elnök szerint a Három Tenger kezdeményezés kulcsszerepet játszik a régió országainak együttműködésében, ezért Magyarország továbbra is elkötelezetten támogatja a kezdeményezést.

Sulyok Tamás az üzleti fórumon tartott beszédében felidézte, hogy Magyarország az elsők között, 2024 őszén csatlakozott a Három Tenger Kezdeményezésben létrejött innovációs alaphoz. Hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett a növekedésorientált vállalkozások támogatása mellett, célja pedig egy stabil, piaci alapú infrastruktúra kiépítése, amely elősegíti a legjobb piaci gyakorlatok megvalósítását.

A köztársasági elnök rámutatott arra is, hogy a közelmúlt geopolitikai kihívásai megmutatták: a nemzetközi együttműködés és a regionális fejlesztések nélkül az energiaellátás hosszú távú biztonsága nem garantálható.

Kiemelte, hogy Magyarország olyan irányokból biztosított hozzáférést az energiaforrásokhoz, amelyek a regionális energiaellátás biztonságát is erősítik. Példaként említette a szlovén–magyar gázvezeték építésének előkészületeit, amelyek révén Magyarország valamennyi szomszédos országával összekapcsolja gázszállítási hálózatát.

Figyelemre méltó eredményként értékelte a Szlovéniát és Magyarországot összekötő nagyfeszültségű távvezeték létrehozását, valamint a térség zöldenergia-projektjeinek előmozdítását is. A közlekedési hálózatok fejlesztése kapcsán kiemelte a Via Carpatia közlekedési folyosót, amelynek magyarországi szakasza már elkészült.

A Három Tenger Kezdeményezés szerepe és bővülése

Az eseményen Andrzej Duda lengyel elnök is felszólalt, hangsúlyozva, hogy a Három Tenger Kezdeményezés tízéves fennállása alatt „fejlődött a térség víziója”, és a tagállamok „határozottabbá, magabiztosabbá és felkészültebbé váltak a közös érdekek megfogalmazására”. Duda megköszönte az Egyesült Államoknak, mint stratégiai partnernek a támogatását, kiemelve, hogy Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter is részt vesz a varsói találkozón.

A lengyel államfő a térség fő infrastrukturális projektjei között említette a Via Carpatiát, a Via Baltica közúti folyosót, a Rail Baltica vasúti folyosót, valamint a balti-tengeri és adriai LNG-kikötőket és a gázszállítási összeköttetéseket.

Duda elmondta azt is, hogy a Három Tenger Kezdeményezés 13 uniós tagállamot tömörít, stratégiai partnere pedig az Egyesült Államok, Japán, Németország és az Európai Bizottság. A varsói csúcson Törökország és Spanyolország is stratégiai partner státuszt kapott, míg társult államként Ukrajna és Moldova mellé Montenegró és Albánia is csatlakozott.

A csúcstalálkozón 12 ország elnöke és összesen mintegy húsz küldöttség vesz részt, a plenáris ülést a varsói várban tartják meg.

Borítókép: Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök (Fotó: AFP)