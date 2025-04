Az Ukrajna keleti frontján elfogott kínaiak zsoldosok voltak

Több amerikai kormányzati forrás és egy korábbi nyugati hírszerző is megerősítette a Reutersnek, hogy több mint 100 kínai állampolgár csatlakozott zsoldosként az orosz erőkhöz. Ők jelenleg Ukrajna keleti frontjain harcolnak. A jelentések szerint ezek a harcosok nem állnak közvetlen kapcsolatban a kínai állammal, és szerepük katonailag nem jelentős.

Ukrajna keleti frontján két kínai állampolgár esett fogságba

Fotó: AFP

Ukrajna szerint Kína oldalt választott

Samuel Paparo admirális, az Egyesült Államok Indo–csendes-óceáni parancsnokságának vezetője a héten megerősítette, hogy az ukrán hadsereg két kínai származású férfit fogott el a harcok során. Előzőleg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy összesen 155 kínai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán. Zelenszkij szerint ezzel Kína egyértelműen oldalt választott az orosz–ukrán háborúban.

Kína hevesen reagált az állításokra. Peking felelőtlennek nevezte Zelenszkij kijelentéseit, és azt állította, hogy Kína nem részese a háborúnak. A kínai kormány hivatalosan semleges álláspontot képvisel, és nem támogatja egyik háborús felet sem.

Ugyanakkor amerikai tisztviselők és hírszerzési források szerint kínai katonai tisztviselők tartózkodnak az orosz vonalak mögött, ahol Peking jóváhagyásával tanulmányozzák az ukrajnai hadműveleteket, különösen a taktikai és technológiai tanulságokat. A Reutersnek nyilatkozó egykori nyugati hírszerző szerint ezek a tisztek egyértelműen a kínai vezetés engedélyével vannak jelen.

Kína továbbra is kereskedik Oroszországgal

A háború kitörése óta Kína folyamatosan nyújt támogatást Moszkvának kettős felhasználású termékek formájában. Ilyenek például azok az alkatrészek, amelyek drónok vagy páncélosok karbantartásához szükségesek. Ezen túlmenően az ország fegyverrendszereket is szállított, köztük harctéri bevetésre alkalmas drónokat.

A Biden-adminisztráció 2024 októberében szankciókat vezetett be két kínai vállalat ellen, amelyek fegyverrendszereket juttattak el Oroszországba.

A háború nemzetközivé válására utal az is, hogy nemcsak kínai, hanem észak-koreai katonák is harcolnak Ukrajnában. Becslések szerint Phenjan több mint 12 000 katonát küldött Oroszország megsegítésére. A másik oldalon nyugati önkéntesek, köztük amerikai állampolgárok is segítik az ukrán védekezést. A Reuters szerint a kínai zsoldosok jelenléte jogi és diplomáciai kérdéseket is felvet, különösen Kína hivatalos semlegességének fényében.

