Az ukrán Zaxid.net hírportál januárban számolt be arról, hogy Lviv városában megkezdik a Dicsőség dombja nevű szovjet katonai emlékhely áthelyezését, amihez több mint kétszáz egyéni sír, négy tömegsír, valamint a Szovjetunió hőse, Nyikolaj Kuznyecov sírja is tartozik. A hatóságok a múlt héten meg is kezdték a bontási munkálatokat az exhumálás és a tervezett újratemetés előkészítéseként – írja a RIA Novosztyi.

Bontják a kerítést és a sírköveket a sírokról a város utolsó szovjet emlékhelynél, a Dicsőségdombnál, Lvivben, Ukrajnában, 2025. április 23-án (Fotó: Anadolu/AFP/Michael Sorrow)