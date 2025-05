Farkas Bertalan: Új korszak kezdődik a hazai űrkutatásban

A magyar kutatóűrhajós különleges magyar vonatkozású tárgyakat is magával visz az űrbe, például egy fotót, amelyen Farkas Bertalan, Kapu Tibor és Cserényi Gyula együtt szerepelnek, valamint azt a tévémacit, amely még Farkas Bertalant is elkísérte az űrbe, hogy, ahogy fogalmazott, most is segítse a misszió kutatóűrhajósainak munkáját.

– Kapu Tibor hamarosan a második magyar űrhajós lehet. A hazai űrprogram tanácsadójaként milyen tanácsokkal látta el őt a felkészülés során, figyelembe véve az ön saját tapasztalatait és az űrutazás mai körülményeit?

– Fontos, hogy Kapu Tibor nem a második magyar űrhajós lesz, hanem a következő. (Helyesen a második magyar nemzetiségű űrhajós, hiszen Charles Simonyi magyar–amerikai állampolgár is járt Farkas Bertalan óta az űrben – szerk.). Egyetlen dologgal teljesen tisztában kell lenni, az pedig az, hogy a két kiképzési rendszer teljesen különbözik egymástól. Én akkor két évet voltam a Csillagvárosban, együtt voltam állandóan azokkal az űrhajósokkal, orvosokkal, akik felkészítettek bennünket. Nekem akkor mindent a szovjetektől kellett megtanulni. A mostani felkészítés nagyszerű volt, a NASA szabad utat adott, hogy május végén a következő magyar űrhajós megjelenjen a világűrben. Azokat a finomságokat is figyelembe véve, amelyek az amerikai és az orosz űrkutatási programban különböznek, csodálatos volt velük beszélgetni és segíteni. Mindent elmondtam Tibinek, ahogy én 45 évvel ezelőtt az utolsó hetekben készültem, és ezek, azt hiszem, jó tanácsok, amiket ő szívesen is vett és megköszönt.

Az űrrepülés az mindig egyfajta rizikó és ezt a félelmet kell valamilyen formában megpróbálni kiiktatni és mindig a következő másodpercre gondolni jókedvűnek és türelmesnek lenni és akkor minden rendben lesz

– hangsúlyozta Farkas Bertalan.