A magyarokat fenyegeti Tseber Roland, Magyar Péter barátja

A Novini Zakarpattja hírportál szerint Tseber ezzel a KMKSZ–UMP-ra utalt, amelyet már vizsgál az ukrán vezetés, betiltása pedig reális forgatókönyvként merült fel. Bár Tseber nem nevezte nevén a szervezetet, az utalás egyértelmű. A KMKSZ–UMP évtizedek óta a kárpátaljai magyar közösség legfőbb érdekképviseleti szervezete, amely az utóbbi években célkeresztbe került az ukrán nacionalista körök és titkosszolgálatok részéről. Most azonban először történik meg, hogy egy vezető politikus nyíltan felvállalja, hogy külföldi irányításra hivatkozva a párt megszüntetését szorgalmazza. Tseber azt is elmondta, hogy sokat jár külföldre, például Brüsszelben is megfordult párszor:

A háború ideje alatt többször, tucatnyi alkalommal utaztam külföldre, az Európai Parlamentbe, Németországba az emberi jogok védelme és más ügyekben, és soha semmilyen kérdés nem merült fel.

Szerinte a magyar kormány azért támadja, mert jó viszonyt ápol Magyar Péterrel.

Megmagyarázom, miért. Azért, mert ott most történelmi pillanatok zajlanak, az Orbán-kormány és a Fidesz 16, bocsánat, 18 éves kormányzása alatt először hatalmas változások mennek végbe, mert egy fiatal, Európa-párti demokratikus politikus, Magyar Péter határozottan megmutatta magát, tavaly 30 százalékot szerzett az Európai Parlamentbe, embereket juttatott be az Európai Parlamentbe, és mára hatalmas eredményei vannak és nagy támogatottsága, és megváltoztatja Magyarország történelmének a menetét

– fogalmazott.