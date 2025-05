Zelenszkij még az unió jogrendszerével sincs tisztában

A Tényellenőr korábban arról számolt be, hogy Ukrajna lenne az Európai Unió legkorruptabb országa, ha csatlakozna az unióhoz. Még a Transparency International mutatója szerint is, Ukrajna csak 35 pontot ért el a 100-ból, így a 105-ik helyen van a 180 vizsgált országból. De hasonló eredményre jutott a Világbank vesztegetés-gyakoriság indexe is. Még az Európai Számvevőszék 2021-es jelentése szerint "a magas szinten elkövetett korrupció súlyos probléma" Ukrajnában.