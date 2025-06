Szijjártó Péter: Kezdődik a harc!

Szijjártó Péter nem engedne a brüsszeli nyomásnak

A miniszter már többször figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel egyre erőteljesebben támogatja Ukrajnát, és ennek költségeit a tagállamokkal, köztük Magyarországgal fizettetné meg. A jelenlegi javaslatok között szerepel az orosz energia teljes kizárása is, ami szerinte többszörösére növelné a magyar családok rezsiköltségeit.

A magyar kormány határozott álláspontja szerint a rezsicsökkentés fenntartása nemzeti érdek, ezért elutasítanak minden olyan uniós javaslatot, amely az energiaárak drasztikus emelkedését idézné elő.

Szijjártó Péter élesen bírálta a brüsszeli politikát, amely szerinte nemcsak gazdaságilag, hanem politikailag is súlyos következményekkel járna. A külügyminiszter korábban már rámutatott: Európában már így is kétszer-háromszor annyit kell fizetni a földgázért, és az áram is négyszer-ötször drágább, mint például Kínában.