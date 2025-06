Veszélyek kora – Egy világ, ahol egyszerre minden robbanhat

A második világháború lezárása után kialakult nemzetközi rend – a szabályokon alapuló világrend, a diplomácia elsőbbsége, az erőszaktilalom elve – mára látványosan repedezik. Ami hosszú évtizedekig viszonylagos stabilitást biztosított a világ országai számára, az a 2020-as évek közepére működésképtelenné vált. A geopolitikai erőközpontok újrarendeződnek, a biztonsági garanciák elpárologtak, a nemzetközi jogot egyre nyíltabban figyelmen kívül hagyják, és egyre kevesebb állam hajlandó konfliktusait tárgyalóasztalnál rendezni. A béke, amely egykoron az alapértelmezett állapotnak számított, ma már csak átmeneti, instabil kivétel. Egy új korszakban élünk, eljött a veszélyek kora, ahol sorra robbannak ki a konfliktusok, a világ pedig bizonytalanabb, mint az ezredforduló óta bármikor.

Eljött a veszélyek kora

(Fotó: AFP)

Európa szívében háború dúl

Az orosz–ukrán háború több mint három éve tart, és bár eredetileg két szomszédos ország területi vitájának indult, mára az egész nyugati világ stratégiai jövőjét meghatározó konfliktussá vált. A tét nem csupán Ukrajna, hanem az európai biztonsági rendszer egésze, a NATO szerepe, a Nyugat egysége és az európai szuverenista–globalista küzdelem jövője. A háború első hónapjaiban a Nyugat példátlan katonai, pénzügyi és hírszerzési támogatást nyújtott Kijevnek, miközben gazdasági háborút indított Moszkva ellen. Azóta azonban a helyzet árnyaltabb lett.

A frontok megmerevedtek, az ukrán hadsereg kimerülőben, a nyugati közvélemény fárad, a geopolitikai következmények pedig egyre súlyosabbak.

A Magyar Nemzet rendszeresen beszámolt arról, hogy miközben Ukrajna nyugati integrációját gyorsítaná Brüsszel, a háború következményei már a tágabb európai térséget is destabilizálják. Több alkalommal rámutattunk, hogy az ukrán EU-tagság erőltetése komoly kockázatokat rejt a régió nemzeti közösségei – így a kárpátaljai magyarság – számára is.

Ráadásul nemcsak a konfliktus közvetlen szereplői, hanem más nagyhatalmak is komoly tétként kezelik a háborút. Az Egyesült Államok számára a hitelvesztés elkerülése, Kína számára a Nyugat figyelmének lekötése, Oroszország számára pedig a befolyási övezet újrarajzolása a cél.

A háború így nemcsak terület-, hanem identitásharc is lett – Kelet és Nyugat, nacionalizmus és birodalmi ambíciók, szuverenitás és globalizmus között. S bár egyes nyugati vezetők – köztük Donald Trump amerikai elnök – már nyíltan béketárgyalásokról beszélnek, Brüsszel továbbra is a háborús logikát tartja fenn. A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy előkészítés alatt áll egy újabb csúcstalálkozó, amely akár a béke irányába is mozdíthatná el a folyamatokat. Eközben az EU továbbra is újabb támogatási csomagokat tervez Ukrajnának, s a háborús logika rögzülni látszik a kontinens politikai kultúrájában.