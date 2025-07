Hollandia szigorít: keményebb szabályok jönnek

A jogszabályok kidolgozója Geert Wilders, a Szabadságpárt vezetője, akinek célja az volt, hogy megvalósítsa a valaha volt legszigorúbb menekültügyi törvényt.

Bár a kormány júniusban megbukott a menekültügyi törvények körüli belső viták miatt, a Szabadságpárt most a volt koalíciós partnereivel együtt megszavazta a csomagot. A kérdés azonban továbbra is nyitott: a szenátus még nem szavazott a törvényekről, és nem világos, ott is meglesz-e a szükséges többség. A szenátusi szavazás őszre várható.

A szigorítások már most éreztetik hatásukat Hollandiában

Míg 2024-ben mintegy 32 ezer menedékkérő és tízezer családtag érkezett Hollandiába, 2025 első három hónapjában ötven százalékkal csökkent az új menedékkérelmek száma.

A döntés heves bírálatokat váltott ki. Jogászok, kormányzati tanácsadók és civil szervezetek egyaránt figyelmeztettek arra, hogy a törvények jogi szempontból aggályosak és a gyakorlatban nehezen végrehajthatók. A menekülteket támogató szervezetek szerint a szigorítások emberi jogi problémákat is felvethetnek, különösen a családegyesítés drasztikus korlátozása miatt.