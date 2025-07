Gyújtogatás Londonban: az orosz Wagner-csoport megrendelésre okoztak tüzeket

Az ítélet szerint a Leyton városrészben történt tavaly márciusi gyújtogatás mögött egyenesen az orosz Wagner-csoport állt, amely megbízta a brit elkövetőket a támadás végrehajtásával. Az ipari parkban található raktárban segélyeket és Starlink műholdas berendezéseket tároltak, amelyeket Ukrajnába szállítottak volna, ezért esett rá a választás. A tűzvész során közel hatvan tűzoltónak kellett beavatkoznia, a kár elérte az egymillió fontot. A támadást Jake Reeves és Dylan Earl szervezte, utóbbi a Telegramon vette fel a kapcsolatot egy Wagner-közvetítővel, aki „Privet Bot” néven adott neki utasításokat.

A cél az volt, hogy több „küldetést” is végrehajtsanak, a britek szerint a raktár felgyújtása csak a kezdet volt.

További célpontként szerepelt két üzlet Mayfairben, valamint azok tulajdonosa, a Londonban élő orosz ellenzéki milliárdos, Jevgenyij Csicsvarkin elrablása is. A bíróság előtt elhangzott, hogy Earl Wagner-kapcsolata arra utasította, hogy nézze meg az Amerikaiak című kémsorozatot, és kezelje azt egyfajta „kézikönyvként”. A férfit végül Hinckley városában, egy barkácsáruház parkolójában vették őrizetbe, telefonján a gyújtogatásról készült videókat is megtalálták. Otthonában orosz zászlót, több mint húszezer fontnyi készpénzt, valamint jelentős mennyiségű kábítószert is lefoglaltak. Reevest, a másik szervezőt egy vasútállomáson fogták el, nála is bizonyító erejű felvételeket találtak, amelyeket az egyik gyújtogató, Nii Mensah készített. Mensah és társa, Jakeem Rose a helyszínre érve felmásztak egy falon, majd elkövették a támadást. Rose még a kését is elhagyta menekülés közben, amelyen később azonosították a DNS-ét.