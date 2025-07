Magyar Péter testvérének médiája félrevezetné olvasóit Brüsszel költségvetési tervezete kapcsán

És magára a csatlakozásra vonatkozóan – mint minden korábbi csatlakozásra vonatkozóan: a többéves pénzügyi keretben van egy külön felülvizsgálati záradék, amely kimondja, hogy ha egy tagjelölt ország csatlakozik, akkor a többéves pénzügyi keretet is felül kell vizsgálni.

Ami logikus, mert az Európai Unióhoz csatlakozó ország méretétől függően kell majd tárgyalnunk; a csatlakozási szerződésben meg kell tárgyalnunk a kohéziós kifizetések és a mezőgazdasági kifizetések fokozatos bevezetését például erre az országra vonatkozóan, de az adott csatlakozó ország Európai Unióhoz való hozzájárulásának fokozatos bevezetését is. Ezt meg kell tárgyalni és meg kell vitatni, ezért a költségvetési rendeletben szerepelnie kell az ígéretnek és a kötelezettségnek, hogy csatlakozás esetén a többéves pénzügyi keretet is felül kell vizsgálni. Ez a korábbi csatlakozások során működött, és most is működni fog.