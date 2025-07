Németország és az Egyesült Királyság védelmi paktumot kötött

A megállapodás kulcseleme, hogy egy fegyveres támadást az egyik ország ellen a másik is sajátjaként kezel, és ennek megfelelően jár el, akár katonai eszközökkel is. Ez a nyilatkozat nyelvezetében visszhangozza a brit–francia nukleáris koordinációs egyezséget, amelyet nemrég írtak alá. A két ország az új szerződés értelmében közös hadgyakorlatokat tart és fegyverrendszerek fejlesztésében is együttműködik. A német kancellár a harmadik legnagyobb katonai támogatója Ukrajnának, és vállalta, hogy 2029-ig a GDP 3,5 százalékára növelik a védelmi kiadásokat.

Ez a legambiciózusabb fegyverkezési célkitűzés a hidegháború óta.