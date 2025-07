Még az Ukrajna-párti lengyelek is kiakadtak az EU lépésén

Az Európai Bizottság június végén jelentette be, hogy elvi megállapodást kötött Ukrajnával a 2016-os szabadkereskedelmi szerződés (DCFTA) felülvizsgálatáról. A nyilvánosság számára csak annyi derült ki, hogy nőni fognak Ukrajna agrárkvótái, és egyes termékek – például tejpor, erjesztett tej, szőlőlé vagy gomba – korlátlanul juthatnak be az EU piacára. Ez azonban nemcsak Magyarország és más közép-európai országok kritikáját váltotta ki, hanem az ukránbarát lengyel kormányon belül is komoly elégedetlenséget generált.

Az Ukrajna–EU-megállapodás már az ukránpárti lengyeleknek is sok

Fotó: Pexels

Czesław Siekierski, Lengyelország mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere külön közleményben ítélte el Brüsszel eljárását, amiért az Európai Bizottság megkerülte a tagállamokat és nem egyeztetett az érintett agrárszervezetekkel. Mint írta:

Csalódottsággal vettem tudomásul, hogy az Európai Bizottság az EU Tanács lengyel elnökségének utolsó napján zárta le a tárgyalásokat Ukrajnával, anélkül hogy konzultált volna akár a tagállamokkal, akár a gazdákkal.

A miniszter szerint az agrárkvóták részleteiről a bizottság nem adott tájékoztatást, csak egy „általános leírást” kaptak, ami politikai szinten elfogadhatatlan. Lengyel kormányzati források szerint az új rendszer lényegében felvizezi a korábban visszaállított korlátozásokat, és ismét az ukrán mezőgazdasági dömping előtt nyitja meg az utat. A Jagodowe.pl portál egyenesen úgy fogalmaz: