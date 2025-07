Voks 2025

Érdekes fogalmai vannak az Európai Unióba pályázó ukránoknak a demokráciáról. Míg a Voks 2025-öt, amelyben több mint kétmillió magyar nyilvánított véleményt, manipulációnak tartják, a feleennyi embert megmozgató tiszás közvélemény-kutatás eredményét büszkén lobogtatják.

Több ukrán hírforrás is arról számolt be, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője „teljes kudarcnak” nevezte a Voks 2025 konzultációt, így tett az RBC is. Magyar erős vádakat fogalmazott meg a konzultáció kapcsán is, de állításait eddig semmivel nem támasztotta alá.