Donald TrumpEgyesült ÁllamokKamala Harris

Donald Trump döntött

Szeptembertől megszűnik Kamala Harris volt amerikai alelnök és demokrata elnökjelölt titkosszolgálati védelme – erősítette meg a demokrata politikus szóvivője. Donald Trump elnök döntött a változásról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 6:08
Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kamala Harris szóvivője szerint a védelem megszüntetését az adminisztráció nem indokolta. A Fehér Ház illetékesei az üggyel kapcsolatban ugyanakkor azt közölték, hogy az általános szokások szerint az alelnökök hivatalból való távozásukat követően fél évig részesülnek a Titkosszolgálat védelmében, ami július 20-án lejárt. 

Donald Trump
Donald Trump megszüntette Kamala Harris titkosszolgálati védelmét Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Joe Biden volt elnök január 20-i hivatali leköszönését megelőzően nyilatkozatot írt alá, amiben egy évre meghosszabbította alelnöke védelmét a szövetségi költségvetés terhére. 

Donald Trump érvénytelenítette elődje határozatát, és az új döntés alapján a volt alelnök szeptember elsejétől elveszíti a titkosszolgálati védelmet. Kamala Harris alelnökként a Demokrata Párt elnökjelöltje volt a 2024-es választásokon, amelyen vereséget szenvedett Donald Trumptól, a republikánus jelölttől. A Titkosszolgálat az Egyesült Államok szövetségi ügynöksége, amelynek elsődleges feladata az ország választott tisztségviselőinek védelme – emlékeztetett az MTI.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekAmerika

Valami Amerika?

Szájer József avatarja

Ha a bírói hatalmi ág belekeveredik a politikába, akkor elveszíti szakmai hitelét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.