Komoly fenyegetést kapott Irán

Hivatalosan kezdeményezte az Iránnal szembeni szankciók újbóli életbe léptetését a brit, a német és a francia kormány, azzal az indokkal, hogy Teherán jelentős mértékben megsérti az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről kötött többhatalmi megállapodást (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPoA).

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 6:55
Hatalmas transzparens egy kormányzati épületen Teherán belvárosában, amelyen a natanzi nukleáris dúsítóüzem szimbolikus képei, az izraeli támadások során a 12 napos háborúban meghalt iráni nukleáris tudósok, valamint egy perzsa felirat látható, amelyen az áll: „A tudomány hatalom”. Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
A JCPoA-egyezményben részes három európai hatalom (E3) már előzetesen is jelezte a megállapodás alapján 2015-ben enyhített szankciók újbóli bevezetésének lehetőségét. 

Hatalmas transzparens egy kormányzati épületen Iránban fővárosában, amelyen a natanzi nukleáris dúsítóüzem szimbolikus képei, az izraeli támadások során a 12 napos háborúban meghalt iráni nukleáris tudósok, valamint egy perzsa felirat látható, amelyen az áll: „A tudomány hatalom".  Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

A londoni külügyminisztérium által csütörtök éjjel ismertetett közös E3-nyilatkozat szerint a folyamat időközben el is indult, miután a három ország értesítette az ENSZ Biztonsági Tanácsát arról, hogy Irán komoly mértékben megsérti a JCPoA-megállapodásból eredő kötelezettségeit, ezért London, Párizs és Berlin a vonatkozó 2231-es számú BT-határozat alapján kezdeményezi az úgynevezett „snapback-mechanizmus” elindítását. 

 

A mechanizmus lehetővé teszi az Iránnal szembeni korábbi ENSZ-szankciók, például az általános fegyverembargó, valamint számos iráni személy és szervezet elleni büntetőintézkedések újbóli életbe léptetését. A londoni külügyi tárca által ismertetett közös háromhatalmi nyilatkozat szerint Irán egyértelműen és szándékosan megsérti a JCPoA-megállapodást. A kommüniké hangsúlyozza, hogy egyes fejlesztési helyszínekhez – amelyek az iráni nukleáris fegyverkezés lehetőségének szempontjából komoly aggodalomra adnak okot – a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nem fér hozzá ellenőrzés céljából. 

A nyilatkozat hangsúlyozza azt is, hogy Irán semmiféle polgári felhasználási céllal nem tudja indokolni magas dúsítási szintű urániumkészleteinek felhalmozását, és ezeknek a készleteknek a hollétéről a NAÜ nem is tud. 

Az iráni nukleáris program így továbbra is egyértelmű fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra – áll az E3-országok Londonban ismertetett nyilatkozatában. David Lammy brit külügyminiszter a londoni alsóházban néhány hete tartott tájékoztatásában elmondta: az Irán által elért hatvanszázalékos urándúsítási szint csak nukleáris fegyver előállításának szándékával magyarázható, mivel a polgári célú atomreaktorok fűtőanyagaként használt urán dúsítási szintje általában 3-5 százalék. Lammy kiemelte azt is, hogy Irán dúsítotturán-készlete negyvenszeresen haladja meg a JCPoA-egyezményben kijelölt felső határt – emlékeztetett az MTI.

Borítókép: Hatalmas transzparens egy kormányzati épületen Teherán belvárosában, amelyen a natanzi nukleáris dúsítóüzem szimbolikus képei, az izraeli támadások során a 12 napos háborúban meghalt iráni nukleáris tudósok, valamint egy perzsa felirat látható, amelyen az áll: „A tudomány hatalom” (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

