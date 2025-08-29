Komoly fenyegetést kapott Irán

Az iráni nukleáris program így továbbra is egyértelmű fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra – áll az E3-országok Londonban ismertetett nyilatkozatában. David Lammy brit külügyminiszter a londoni alsóházban néhány hete tartott tájékoztatásában elmondta: az Irán által elért hatvanszázalékos urándúsítási szint csak nukleáris fegyver előállításának szándékával magyarázható, mivel a polgári célú atomreaktorok fűtőanyagaként használt urán dúsítási szintje általában 3-5 százalék. Lammy kiemelte azt is, hogy Irán dúsítotturán-készlete negyvenszeresen haladja meg a JCPoA-egyezményben kijelölt felső határt – emlékeztetett az MTI.