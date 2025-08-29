Komoly fenyegetést kapott Irán

A JCPoA-egyezményben részes három európai hatalom (E3) már előzetesen is jelezte a megállapodás alapján 2015-ben enyhített szankciók újbóli bevezetésének lehetőségét.
A londoni külügyminisztérium által csütörtök éjjel ismertetett közös E3-nyilatkozat szerint a folyamat időközben el is indult, miután a három ország értesítette az ENSZ Biztonsági Tanácsát arról, hogy Irán komoly mértékben megsérti a JCPoA-megállapodásból eredő kötelezettségeit, ezért London, Párizs és Berlin a vonatkozó 2231-es számú BT-határozat alapján kezdeményezi az úgynevezett „snapback-mechanizmus” elindítását.