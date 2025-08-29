Marco Rubio: Washington kész a közvetlen egyeztetésre Iránnal

Ez nem ellentétes a diplomáciai törekvéseinkkel, éppen ellenkezőleg: erősíti azokat. Felszólítom az iráni vezetést, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy országuk soha ne jusson nukleáris fegyverhez; válassza a béke útját, és ezzel biztosítson jólétet a népének