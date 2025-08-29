Marco Rubio hangsúlyozta: Washington célja egy békés és tartós megoldás elérése az iráni atomkérdésben.
Marco Rubio: Washington kész a közvetlen egyeztetésre Iránnal
Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a közvetlen tárgyalásokra Iránnal annak érdekében, hogy rendezze a teheráni nukleáris program körüli vitákat – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter.
Az Egyesült Államok elérhető marad a közvetlen egyeztetésre Iránnal – a nukleáris kérdés békés, hosszú távú rendezésének érdekében
– áll a külügyminiszter közleményében – írta az Origo.
Az Irán elleni szankciók újból életbe lépnek
Az amerikai tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság a mai napon megindította azt a folyamatot, amelynek célja a szankciók visszaállítása Iránnal szemben.
Ez nem ellentétes a diplomáciai törekvéseinkkel, éppen ellenkezőleg: erősíti azokat. Felszólítom az iráni vezetést, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy országuk soha ne jusson nukleáris fegyverhez; válassza a béke útját, és ezzel biztosítson jólétet a népének
– tette hozzá Rubio.
További Külföld híreink
Az úgynevezett E3 országok – Nagy-Britannia, Németország és Franciaország – közös nyilatkozatban jelentették be, hogy értesítették az ENSZ Biztonsági Tanácsát a szankciók visszaállításának szándékáról. A döntés hátterében az áll, hogy a teheráni nukleáris programról szóló tárgyalások ismét kudarcba fulladtak.
További Külföld híreink
Borítókép: Irán régi, az 1979-es iszlám forradalom előtt használt zászlaja a washingtoni Capitolium előtt 2025. június 20-án (Fotó: AFP/Alex Wroblewski)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Német–francia csúcs: visszafogott várakozások jellemzik a találkozót
Baráti gesztusok, de kevés kézzelfogható konkrétum.
Zelenszkij ismét vádaskodik
Az ukrán elnök szerint Trumpot is megtámadták.
Súlyos orosz csapás érte az ukrán kommunikációt
Az oroszok kulcsfontosságú célpontokat semmisítettek meg.
Drámai videón a halálos vadászgépbaleset
Repülőgép-szerencsétlenség Lengyelországban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Német–francia csúcs: visszafogott várakozások jellemzik a találkozót
Baráti gesztusok, de kevés kézzelfogható konkrétum.
Zelenszkij ismét vádaskodik
Az ukrán elnök szerint Trumpot is megtámadták.
Súlyos orosz csapás érte az ukrán kommunikációt
Az oroszok kulcsfontosságú célpontokat semmisítettek meg.
Drámai videón a halálos vadászgépbaleset
Repülőgép-szerencsétlenség Lengyelországban.