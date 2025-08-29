IránEgyesült ÁllamokMarco Rubioegyeztetésatomprogram

Marco Rubio: Washington kész a közvetlen egyeztetésre Iránnal

Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a közvetlen tárgyalásokra Iránnal annak érdekében, hogy rendezze a teheráni nukleáris program körüli vitákat – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Szabó István
2025. 08. 29. 12:06
Irán régi, az 1979-es iszlám forradalom előtt használt zászlaja a washingtoni Capitolium előtt 2025. június 20-án Fotó: Alex Wroblewski Forrás: AFP
Marco Rubio hangsúlyozta: Washington célja egy békés és tartós megoldás elérése az iráni atomkérdésben.

Irán
Marco Rubio amerikai külügyminiszter távozik a szenátorokkal tartott, az iráni helyzetről szóló találkozójáról az amerikai Capitolium épületében 2025. június 26-án, Washingtonban. Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik

Az Egyesült Államok elérhető marad a közvetlen egyeztetésre Iránnal – a nukleáris kérdés békés, hosszú távú rendezésének érdekében

– áll a külügyminiszter közleményében – írta az Origo.

 

Az Irán elleni szankciók újból életbe lépnek

Az amerikai tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság a mai napon megindította azt a folyamatot, amelynek célja a szankciók visszaállítása Iránnal szemben.

Ez nem ellentétes a diplomáciai törekvéseinkkel, éppen ellenkezőleg: erősíti azokat. Felszólítom az iráni vezetést, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy országuk soha ne jusson nukleáris fegyverhez; válassza a béke útját, és ezzel biztosítson jólétet a népének

– tette hozzá Rubio.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi leaves after a meeting on Tehran's nuclear programme, with Germany's Foreign Minister, France's Minister for Europe and Foreign Affairs, European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Britain's Foreign Secretary at the Intercontinental Hotel in Geneva on June 20, 2025, aside of a meeting of European Foreign Ministers, as European countries call for de-escalation of tensions after Israeli bombings aimed at breaking Iranian nuclear program. Top European diplomats are set to meet with Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi in Geneva on June 20 to discuss Iran's nuclear programme. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter távozik a teheráni nukleáris programról tartott megbeszélés után 2025. június 20-án. Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Az úgynevezett E3 országok – Nagy-Britannia, Németország és Franciaország – közös nyilatkozatban jelentették be, hogy értesítették az ENSZ Biztonsági Tanácsát a szankciók visszaállításának szándékáról. A döntés hátterében az áll, hogy a teheráni nukleáris programról szóló tárgyalások ismét kudarcba fulladtak.

 

Borítókép: Irán régi, az 1979-es iszlám forradalom előtt használt zászlaja a washingtoni Capitolium előtt 2025. június 20-án (Fotó: AFP/Alex Wroblewski) 

