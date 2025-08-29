Robert Barron minnesotai püspök élesen bírálta Jacob Frey minneapolisi polgármestert, amiért az elutasította az ima fontosságát a szerdai halálos katolikus iskolai lövöldözés után; kijelentette, hogy a polgármester szavai teljesen ostobák – írja a Fox News.
Barron püspök: A kereszténység messze a legüldözöttebb vallás
Minneapolisban éles vita robbant ki a helyi püspök és a polgármester között. Egy iskolai lövöldözésben két gyerek vesztette életét, 18 ember pedig megsérült. A vita oka, hogy a polgármester a tragédia után elutasította az imára való felhívásokat.
A katolikusok nem hiszik, hogy az ima mágikusan megvédi őket minden szenvedéstől. Hiszen Jézus is szenvedélyesen imádkozott a kereszten, amelyen meghalt
– mondta Barron a Fox News Digitalnak. A lövöldözés a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskolában történt, a délelőtti mise során. Két gyerek meghalt, további 18 ember pedig megsérült – közölte a rendőrség. Kash Patel, az FBI igazgatója megerősítette, hogy
a hatóságok a támadást egyaránt vizsgálják lehetséges belföldi terrorcselekményként és katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként.
A nyomozók elmondása szerint a fegyveres vallásellenes feliratokat hagyott hátra egy kiáltványában, és hasonló üzeneteket firkált a fegyvereire is.
Katolikusok elleni bűncselekmény történt?
Barron azt is kijelentette, hogy a mészárlást annak kell nevezni, ami: tudatos, katolikusok elleni erőszakcselekménynek. Elmondta, hogy az elmúlt hét évben Amerikában 700 százalékkal nőtt a keresztények és keresztény templomok elleni erőszakos támadások száma, és világszerte a kereszténység messze a legüldözöttebb vallás.
Ha valaki egy zsinagógát támadna meg, miközben a hívek imádkoznak, kételkedne bárki abban, hogy antiszemita támadásról van szó? Ha valaki lövöldözést rendezne egy mecsetben, amikor a hívők imádkoznak, vitatná bárki, hogy az iszlámellenes támadás? Akkor ez most miért más?
– tette fel a kérdést.
Szeretteik azonosították az iskolai lövöldözésben megölt két diákot
A konzervatív Family Research Council dokumentálta a templomok elleni növekvő ellenségeskedést. Egy e hónapban kiadott jelentésük szerint 2024-ben legalább 415 támadás történt 383 templom ellen 43 államban.
Borítókép: Szerda reggel lövöldözés rázta meg a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskola és templom területét (Fotó: AFP)
