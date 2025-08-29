iskolai lövöldözéskatolikusAmerikagyűlölet-bűncselekménypüspök

Barron püspök: A kereszténység messze a legüldözöttebb vallás

Minneapolisban éles vita robbant ki a helyi püspök és a polgármester között. Egy iskolai lövöldözésben két gyerek vesztette életét, 18 ember pedig megsérült. A vita oka, hogy a polgármester a tragédia után elutasította az imára való felhívásokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 16:00
Szerda reggel lövöldözés rázta meg a minneapolisi Annunciation katolikus iskola és templom területét
Szerda reggel lövöldözés rázta meg a minneapolisi Annunciation katolikus iskola és templom területét Fotó: SCOTT OLSON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert Barron minnesotai püspök élesen bírálta Jacob Frey minneapolisi polgármestert, amiért az elutasította az ima fontosságát a szerdai halálos katolikus iskolai lövöldözés után; kijelentette, hogy a polgármester szavai teljesen ostobák – írja a Fox News.

Robert Barron püspök keményen nekiment a polgármesternek a halálos iskolai lövöldözés után
Robert Barron püspök keményen nekiment a polgármesternek a halálos iskolai lövöldözés után
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A katolikusok nem hiszik, hogy az ima mágikusan megvédi őket minden szenvedéstől. Hiszen Jézus is szenvedélyesen imádkozott a kereszten, amelyen meghalt

 – mondta Barron a Fox News Digitalnak. A lövöldözés a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskolában történt, a délelőtti mise során. Két gyerek meghalt, további 18 ember pedig megsérült  – közölte a rendőrség. Kash Patel, az FBI igazgatója megerősítette, hogy 

a hatóságok a támadást egyaránt vizsgálják lehetséges belföldi terrorcselekményként és katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként.

A nyomozók elmondása szerint a fegyveres vallásellenes feliratokat hagyott hátra egy kiáltványában, és hasonló üzeneteket firkált a fegyvereire is. 

Katolikusok elleni bűncselekmény történt?

Barron azt is kijelentette, hogy a mészárlást annak kell nevezni, ami: tudatos, katolikusok elleni erőszakcselekménynek. Elmondta, hogy az elmúlt hét évben Amerikában 700 százalékkal nőtt a keresztények és keresztény templomok elleni erőszakos támadások száma, és világszerte a kereszténység messze a legüldözöttebb vallás. 

Ha valaki egy zsinagógát támadna meg, miközben a hívek imádkoznak, kételkedne bárki abban, hogy antiszemita támadásról van szó? Ha valaki lövöldözést rendezne egy mecsetben, amikor a hívők imádkoznak, vitatná bárki, hogy az iszlámellenes támadás? Akkor ez most miért más?

 – tette fel a kérdést. 

Szeretteik azonosították az iskolai lövöldözésben megölt két diákot

A konzervatív Family Research Council dokumentálta a templomok elleni növekvő ellenségeskedést. Egy e hónapban kiadott jelentésük szerint 2024-ben legalább 415 támadás történt 383 templom ellen 43 államban.

Borítókép: Szerda reggel lövöldözés rázta meg a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskola és templom területét (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu