Barron püspök: A kereszténység messze a legüldözöttebb vallás

A katolikusok nem hiszik, hogy az ima mágikusan megvédi őket minden szenvedéstől. Hiszen Jézus is szenvedélyesen imádkozott a kereszten, amelyen meghalt

– mondta Barron a Fox News Digitalnak. A lövöldözés a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskolában történt, a délelőtti mise során. Két gyerek meghalt, további 18 ember pedig megsérült – közölte a rendőrség. Kash Patel, az FBI igazgatója megerősítette, hogy

a hatóságok a támadást egyaránt vizsgálják lehetséges belföldi terrorcselekményként és katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként.

A nyomozók elmondása szerint a fegyveres vallásellenes feliratokat hagyott hátra egy kiáltványában, és hasonló üzeneteket firkált a fegyvereire is.

Katolikusok elleni bűncselekmény történt?

Barron azt is kijelentette, hogy a mészárlást annak kell nevezni, ami: tudatos, katolikusok elleni erőszakcselekménynek. Elmondta, hogy az elmúlt hét évben Amerikában 700 százalékkal nőtt a keresztények és keresztény templomok elleni erőszakos támadások száma, és világszerte a kereszténység messze a legüldözöttebb vallás.

Ha valaki egy zsinagógát támadna meg, miközben a hívek imádkoznak, kételkedne bárki abban, hogy antiszemita támadásról van szó? Ha valaki lövöldözést rendezne egy mecsetben, amikor a hívők imádkoznak, vitatná bárki, hogy az iszlámellenes támadás? Akkor ez most miért más?

– tette fel a kérdést.

