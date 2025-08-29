Megszólalt a minneapolisi lövöldözésben meghalt fiú apja

A lövöldözésben életét vesztette a nyolcéves Fletcher Merkel és a tízéves Harper Moyski, akik szerdán a minneapolisi Annunciation katolikus iskolában tartott misén voltak jelen.

A sérültek között 6 és 15 év közötti gyerekek, valamint három, nyolcvan év feletti felnőtt is van.

A rendőrség közlése szerint Robin Westman puskával lőtt be az iskola templomának ablakain, miközben a gyerekek a padokban ültek.

Az amerikai katolikus iskolában történt lövöldözés során meghalt két gyermek családja arról beszélt, hogy összetört a szívük gyermekük elvesztése miatt, és „gyávának” nevezték a támadót.

Harper szülei, Michael Moyski és Jackie Flavin úgy emlékeztek a gyerekre, mint egy okos, vidám és nagyon szeretett tízéves kislányra, akinek a nevetése, kedvessége és lelkesedése mindenkit megérintett, aki ismerte – emelte ki az Origo.

Szívünk meghasadt nemcsak szülőként, hanem Harper nővére miatt is, aki imádta a testvérét, és elképzelhetetlen veszteséget gyászol. Családként összetörtek vagyunk, és szavakkal nem lehet kifejezni fájdalmunk mélységét

– áll a nyilatkozatban, amelyet közzétettek.

A szülők felszólították a vezetőket és a közösségeket, hogy tegyenek érdemi lépéseket az országban tapasztalható fegyveres erőszak és mentális egészségügyi válság kezelése érdekében. Kiemelték:

A változás lehetséges és szükséges is, hogy Harper története ne legyen csak egy a sok tragédia közül.

A Sky amerikai partnerhálózatának, az NBC Newsnak adott nyilatkozatában Fletcher apja, Jesse Merkel gyávának nevezte a gyilkost, és őt okolta azért, hogy a lövöldözésben meghalt fiút családja nem tudja megölelni, beszélni vele, játszani vele, és nézni, ahogy az a csodálatos fiatalemberré válik, akivé válni készült.

Fletcher szerette a családját, a barátait, a horgászatot, a főzést és minden sportot, amit űzhetett

– mondta,

Bár a szívünkben és életünkben keletkezett űrt soha nem lehet kitölteni, remélem, hogy idővel családunk meggyógyulhat

– fogalmazott.