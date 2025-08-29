Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, két gyermek életét vesztette, tizennyolc ember pedig megsebesült abban a lövöldözésben, amelyet szerdán egy fiatal férfi követett el Minneapolisban, az Annunciation katolikus iskola templomában. A támadó a helyszínen öngyilkosságot követett el. Az FBI katolikusellenes terrorcselekményként vizsgálja az esetet.
Megszólalt a minneapolisi lövöldözésben meghalt fiú apja
Szerda reggel lövöldözés rázta meg a minneapolisi Annunciation katolikus iskola és templom területét. A lövöldözésben életét vesztette a nyolcéves Fletcher Merkel és a tízéves Harper Moyski, további tizennyolc ember pedig megsérült. A hatóságok szerint az elkövető több mint száz lövést adott le, miközben a gyerekek a padokban ültek.
A lövöldözésben életét vesztette a nyolcéves Fletcher Merkel és a tízéves Harper Moyski, akik szerdán a minneapolisi Annunciation katolikus iskolában tartott misén voltak jelen.
A sérültek között 6 és 15 év közötti gyerekek, valamint három, nyolcvan év feletti felnőtt is van.
A rendőrség közlése szerint Robin Westman puskával lőtt be az iskola templomának ablakain, miközben a gyerekek a padokban ültek.
Az amerikai katolikus iskolában történt lövöldözés során meghalt két gyermek családja arról beszélt, hogy összetört a szívük gyermekük elvesztése miatt, és „gyávának” nevezték a támadót.
Harper szülei, Michael Moyski és Jackie Flavin úgy emlékeztek a gyerekre, mint egy okos, vidám és nagyon szeretett tízéves kislányra, akinek a nevetése, kedvessége és lelkesedése mindenkit megérintett, aki ismerte – emelte ki az Origo.
Szívünk meghasadt nemcsak szülőként, hanem Harper nővére miatt is, aki imádta a testvérét, és elképzelhetetlen veszteséget gyászol. Családként összetörtek vagyunk, és szavakkal nem lehet kifejezni fájdalmunk mélységét
– áll a nyilatkozatban, amelyet közzétettek.
A szülők felszólították a vezetőket és a közösségeket, hogy tegyenek érdemi lépéseket az országban tapasztalható fegyveres erőszak és mentális egészségügyi válság kezelése érdekében. Kiemelték:
A változás lehetséges és szükséges is, hogy Harper története ne legyen csak egy a sok tragédia közül.
A Sky amerikai partnerhálózatának, az NBC Newsnak adott nyilatkozatában Fletcher apja, Jesse Merkel gyávának nevezte a gyilkost, és őt okolta azért, hogy a lövöldözésben meghalt fiút családja nem tudja megölelni, beszélni vele, játszani vele, és nézni, ahogy az a csodálatos fiatalemberré válik, akivé válni készült.
Fletcher szerette a családját, a barátait, a horgászatot, a főzést és minden sportot, amit űzhetett
– mondta,
Bár a szívünkben és életünkben keletkezett űrt soha nem lehet kitölteni, remélem, hogy idővel családunk meggyógyulhat
– fogalmazott.
A halálos lövöldözés után a polgármester a támadó fegyverek betiltását sürgeti
A Sky News beszámolója szerint a tragikus iskolai lövöldözést követő napon Minneapolis polgármestere, Jacob Frey állami és szövetségi szintű tilalmat követelt a támadó fegyverekre.
Közben Brian O’Hara, a város rendőrfőnöke arról számolt be, hogy a gyanúsított összesen 116 lövést adott le a templomra.
– Teljesen egyértelmű, hogy a lövöldöző célja az volt, hogy rettegésben tartsa az ártatlan gyerekeket – mondta O’Hara, hozzátéve: a gyilkos más tömeggyilkosok terveiről fantáziált, és hírnevet akart szerezni magának.
Thomas Klemond, a minneapolisi Hennepin Healthcare – a város fő traumakórházának – ideiglenes vezérigazgatója egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta, hogy jelenleg kilenc, a lövöldözésben megsérült beteget ápolnak. Hozzátette: egyikük, egy gyermek életveszélyes állapotban van. A Children's kórház szintén közölte, hogy csütörtök reggel még három gyermeket kezeltek náluk.
Borítókép: Halálos lövöldözés történt Minneapolisban (AFP)
