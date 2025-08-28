lövöldözéshősMinneapolis

Saját testével védte egy kisfiú a barátját – megmentette az életét a halálos minneapolisi lövöldözés során + videó

– A barátom, Victor megmentett, de őt eltalálták – mondta az egyik kisfiú. A hős gyerek saját testével védte barátját, hogy megmentse.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 17:56
Gyertyák a lövöldözés helyszínén Fotó: CHRISTOPHER MARK JUHN Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Megmentette az életemet, a testével védett – erről beszélt egy minneapolisi gyermek a halálos templomi lövöldözés után. Szavai megrázták az egész világot. Weston az egyik diák, aki túlélte szerda reggel az Angyali Üdvözlet Katolikus Iskolában történt szörnyű lövöldözést. 

Megemlékezés a lövöldözés helyszínén. Victor megmentette barátja életét, de két gyermek meghalt
Megemlékezés a lövöldözés helyszínén. Victor megmentette barátja életét, de két gyermek meghalt
Fotó: AFP

Életét legjobb barátja, a 10 éves Victor mentette meg, aki a támadás során rávetette magát, hogy megvédje a golyóktól, így azonban ő sebesült meg. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szerdán két gyermek életét vesztette, tizenhét ember pedig megsebesült, amikor lövöldözés tört ki a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskolában. A tragédia a tanév első hetében tartott szentmise közben történt, amikor a fegyveres az ablakon keresztül nyitott tüzet a templomban tartózkodókra.

A 23 éves, transznemű Robin Westman puskával és két kézifegyverrel felfegyverkezve rontott be a templomba. Deszkákkal torlaszolta el a kijáratokat, megakadályozva a menekülést, majd elkezdett lövöldözni.

A halálos áldozatok száma tragikus: két, 8 és 10 éves gyermek meghalt. Tizennégy diák megsérült, akik közül hét súlyos állapotban van. Három felnőttet is eltaláltak. 

A sérült, de életben lévő Victor, aki megmentette barátját, jelenleg kórházban van, és az orvosok szerint nincs életveszélyben.

Borítókép: Gyertyák a halálos lövöldözés helyszínén (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu