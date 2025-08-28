Saját testével védte egy kisfiú a barátját – megmentette az életét a halálos minneapolisi lövöldözés során + videó

– Megmentette az életemet, a testével védett – erről beszélt egy minneapolisi gyermek a halálos templomi lövöldözés után. Szavai megrázták az egész világot. Weston az egyik diák, aki túlélte szerda reggel az Angyali Üdvözlet Katolikus Iskolában történt szörnyű lövöldözést.

Megemlékezés a lövöldözés helyszínén. Victor megmentette barátja életét, de két gyermek meghalt

Fotó: AFP

Életét legjobb barátja, a 10 éves Victor mentette meg, aki a támadás során rávetette magát, hogy megvédje a golyóktól, így azonban ő sebesült meg.

Weston Halsne: "My friend Victor like saved me though because he laid on top of me, but he got hit."



MORE: https://t.co/ElTaK7Hre5 pic.twitter.com/OC8DrPGAzt — FOX SA (@KABBFOX29) August 28, 2025

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szerdán két gyermek életét vesztette, tizenhét ember pedig megsebesült, amikor lövöldözés tört ki a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskolában. A tragédia a tanév első hetében tartott szentmise közben történt, amikor a fegyveres az ablakon keresztül nyitott tüzet a templomban tartózkodókra.

A 23 éves, transznemű Robin Westman puskával és két kézifegyverrel felfegyverkezve rontott be a templomba. Deszkákkal torlaszolta el a kijáratokat, megakadályozva a menekülést, majd elkezdett lövöldözni.

A halálos áldozatok száma tragikus: két, 8 és 10 éves gyermek meghalt. Tizennégy diák megsérült, akik közül hét súlyos állapotban van. Három felnőttet is eltaláltak.