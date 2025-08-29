lövöldözéskatolikusTim Walzfigyelmeztetésiskolalevél

„A katolikus iskolák támadás alatt állnak" – már két éve figyelmeztették a demokrata kormányzót

Egy nyilvánosságra került levél szerint a Minnesota Katolikus Konferencia vezetői már két évvel ezelőtt figyelmeztették a minnesotai Tim Walz kormányzót: a felekezeti és más magániskolák sürgős és kritikus biztonsági fejlesztésekre szorulnak, mert az iskolák támadás alatt állnak.

Szabó István
Forrás: Fox News2025. 08. 29. 8:23
Gyászolók gyertyákat gyújtanak a lövöldözés áldozatainak emlékművénél az Angyali Üdvözlet katolikus templom előtt 2025. augusztus 28-án Minneapolisban, Minnesotában Fotó: Scott Olson Forrás: Getty Images/AFP
Egy fegyveres a minneapolisi Annunciation Katolikus Templomban, a hozzá tartozó iskola diákjai által látogatott misén nyitott tüzet. A támadás két gyermek életét követelte, további 18-an megsebesültek, köztük 14 gyermek.

Lövöldözés
Emberek gyűltek össze a lövöldözés áldozatainak emlékművénél, az Angyali Üdvözlet katolikus templom előtt 2025. augusztus 28-án Minneapolisban, Minnesotában. Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson

Az FBI szerint a támadó, a 23 éves, magát transzneműnek vallott Robin Westman a közösségi bejegyzéseiben és fegyverein több vallásellenes, illetve antiszemita feliratot hagyott, így a hatóságok terrorcselekményként vizsgálják az ügyet.

 

A figyelmeztetés évekkel korábban érkezett

A levelet – amelyet a Daily Wire tárt fel először – 2023. április 14-én küldte Jason Adkins, a Minnesota Katolikus Konferencia ügyvezető igazgatója, valamint Tim Benz, a magániskolákat képviselő szervezet elnöke. A dokumentum még mindig nyilvánosan elérhető a konferencia honlapján.

A legutóbbi, Tennessee állambeli keresztény iskola elleni támadás sajnos megerősíti, amit már eddig is tudtunk: iskoláink támadás alatt állnak

– írták a vezetők, utalva a 2023-as nashville-i Covenant Schoolban elkövetett vérengzésre.

A levélben hangsúlyozták, hogy a Minnesota államban tanuló mintegy 72 ezer diák – katolikus, zsidó, keresztény és muszlim magániskolákban – veszélynek van kitéve, mivel ezek az intézmények kimaradtak az ötvenmillió dolláros állami épület- és kiberbiztonsági programból, valamint a Safe Schools programból, amely vészhelyzeti képzéseket, biztonsági fejlesztéseket és mentálhigiénés támogatást biztosít a közoktatási intézményeknek, írja a Fox News.

A katolikus vezetők akkor arra kérték a kormányzót, hogy a költségvetési csomagban különítsenek el ötvenmillió dollárt, és tegyék lehetővé, hogy a nem állami iskolák is pályázhassanak a támogatásra.

MINNESOTA, UNITED STATES - MAY 15: Minnesota Gov. Tim Walz speaks at a press conference held at the Minnesota Emergency Management Center following the arrest of Vance Boelter, the suspect in the assassination of Rep. Melissa Hortman and her husband and the attempted assassination of Sen. John Hoffman and his wife in Minnesota, United States on May 15, 2025. Christopher Mark Juhn / Anadolu (Photo by Christopher Mark Juhn / Anadolu via AFP)
Tim Walz, Minnesota állam demokrata kormányzója egy sajtótájékoztatón beszél. Fotó: Anadolu/AFP/Christopher Mark Juhn

 

A kormányzó hárít 

A Minnesota Katolikus Konferencia szóvivője megerősítette a levél hitelességét, és jelezte: kéréseikre Minnesota állam demokrata vezetésű kormányzata nem reagált érdemben. Már 2022-ben is sürgették, hogy a magániskolák is bekerülhessenek az állami biztonsági programokba. Akkor Bernard Hebda, St. Paul–Minneapolis érseke videóüzenetben kérte Walzot, hogy hívja össze a törvényhozást, és biztosítson állandó forrást minden iskola – beleértve a nem államiakat is – számára. Walz hivatala a kritikákra válaszul azt közölte: a magániskolák is részesülnek állami támogatásban, valamint igénybe vehetik a biztonsági központ képzéseit. A kormányzó szóvivője hangsúlyozta:

Walz kormányzó mélyen elkötelezett a diákok biztonsága mellett, és törvénybe iktatott több millió dolláros iskolavédelmi forrást.

Jelenleg a minnesotai törvényhozás előtt van egy új biztonsági törvény, de a jelenlegi tervezet továbbra sem teszi lehetővé, hogy a magániskolák részesüljenek ebből a támogatásból.

 

Borítókép: Gyászolók gyertyákat gyújtanak a lövöldözés áldozatainak emlékművénél az Angyali Üdvözlet katolikus templom előtt 2025. augusztus 28-án Minneapolisban, Minnesotában (Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson)

