„A katolikus iskolák támadás alatt állnak" – már két éve figyelmeztették a demokrata kormányzót

Egy fegyveres a minneapolisi Annunciation Katolikus Templomban, a hozzá tartozó iskola diákjai által látogatott misén nyitott tüzet. A támadás két gyermek életét követelte, további 18-an megsebesültek, köztük 14 gyermek.

Emberek gyűltek össze a lövöldözés áldozatainak emlékművénél, az Angyali Üdvözlet katolikus templom előtt 2025. augusztus 28-án Minneapolisban, Minnesotában. Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson

Az FBI szerint a támadó, a 23 éves, magát transzneműnek vallott Robin Westman a közösségi bejegyzéseiben és fegyverein több vallásellenes, illetve antiszemita feliratot hagyott, így a hatóságok terrorcselekményként vizsgálják az ügyet.

The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians.



"Where is your God?" read one mag.



A figyelmeztetés évekkel korábban érkezett

A levelet – amelyet a Daily Wire tárt fel először – 2023. április 14-én küldte Jason Adkins, a Minnesota Katolikus Konferencia ügyvezető igazgatója, valamint Tim Benz, a magániskolákat képviselő szervezet elnöke. A dokumentum még mindig nyilvánosan elérhető a konferencia honlapján.

A legutóbbi, Tennessee állambeli keresztény iskola elleni támadás sajnos megerősíti, amit már eddig is tudtunk: iskoláink támadás alatt állnak

– írták a vezetők, utalva a 2023-as nashville-i Covenant Schoolban elkövetett vérengzésre.

A levélben hangsúlyozták, hogy a Minnesota államban tanuló mintegy 72 ezer diák – katolikus, zsidó, keresztény és muszlim magániskolákban – veszélynek van kitéve, mivel ezek az intézmények kimaradtak az ötvenmillió dolláros állami épület- és kiberbiztonsági programból, valamint a Safe Schools programból, amely vészhelyzeti képzéseket, biztonsági fejlesztéseket és mentálhigiénés támogatást biztosít a közoktatási intézményeknek, írja a Fox News.

A katolikus vezetők akkor arra kérték a kormányzót, hogy a költségvetési csomagban különítsenek el ötvenmillió dollárt, és tegyék lehetővé, hogy a nem állami iskolák is pályázhassanak a támogatásra.