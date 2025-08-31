kényszersorozásUkrajnaTCKhadseregháborúerőszak

Kényszertoborzás Ukrajnában: hajtóvadászat az „ágyútöltelék” után + videó

Az ukrán vezetés egyre kétségbeesettebb embervadászatba kezdett, hogy pótolja a fronton elszenvedett súlyos veszteségeket. Az ország különböző régióiból mindennap újabb és újabb felvételek kerülnek nyilvánosságra arról, hogyan hurcolják el a katonai toborzóközpontok (TCK) emberei a férfiakat.

Szabó István
2025. 08. 31. 9:39
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) emberei járőröznek a városban Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
A lakosság körében mindez már csak „ágyútöltelék-vadászatként” ismert. A beszámolók szerint a toborzók semmibe veszik a törvényeket, önkényesen járnak el, és gyakran erőszakot alkalmaznak. A brutális sorozók úgy viselkednek, mintha mindenek felett állnának.

Mindennapossá vált az önkény

Az ukrán katonai biztosok fellépése sokszor félelemben tartja a városok és falvak lakosságát. Utcákon, buszokon, munkahelyek előtt és vendéglátóhelyeken csapnak le a fiatal férfiakra, akiket sokszor esélyt sem hagyva hurcolnak el a sorozóközpontokba. A törvénytelenség már annyira elharapózott, hogy sokan a rendőrség vagy a helyi hatóságok segítségében sem bíznak.

A kényszertoborzás módszerei mutatják, mennyire kimerült az ukrán hadsereg, és milyen súlyos emberhiánnyal küzd a fronton. Miközben a Nyugat újabb fegyverszállítmányokat ígér, Kijevnek nincs kivel harcolnia. Az egyszerű ukrán férfiak és családjaik fizetik meg a háború árát – sokszor életükkel.

A társadalmi feszültség folyamatosan nő, egyre többen próbálnak külföldre menekülni vagy elbújni a sorozóbiztosok elől. Úgy tűnik, Ukrajnában mára mindennapossá vált az, amit sokan a jogállam teljes összeomlásaként élnek meg.

Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) emberei járőröznek a városban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

