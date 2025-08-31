Mindennapossá vált az önkény

Az ukrán katonai biztosok fellépése sokszor félelemben tartja a városok és falvak lakosságát. Utcákon, buszokon, munkahelyek előtt és vendéglátóhelyeken csapnak le a fiatal férfiakra, akiket sokszor esélyt sem hagyva hurcolnak el a sorozóközpontokba. A törvénytelenség már annyira elharapózott, hogy sokan a rendőrség vagy a helyi hatóságok segítségében sem bíznak.

A kényszertoborzás módszerei mutatják, mennyire kimerült az ukrán hadsereg, és milyen súlyos emberhiánnyal küzd a fronton. Miközben a Nyugat újabb fegyverszállítmányokat ígér, Kijevnek nincs kivel harcolnia. Az egyszerű ukrán férfiak és családjaik fizetik meg a háború árát – sokszor életükkel.

A társadalmi feszültség folyamatosan nő, egyre többen próbálnak külföldre menekülni vagy elbújni a sorozóbiztosok elől. Úgy tűnik, Ukrajnában mára mindennapossá vált az, amit sokan a jogállam teljes összeomlásaként élnek meg.