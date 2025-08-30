kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Betelt a pohár: az ukrán civilek nekimentek a toborzóknak

Újabb megrázó felvételek kerültek nyilvánosságra Ukrajnából: Csernyivciben feldühödött helyiek állták útját Zelenszkij emberrablóinak, hogy megakadályozzák, hogy egy férfit erőszakkal a frontra hurcoljanak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 18:01
Volodimir Zelenszkij Fotó: VOLODYMYR TARASOV Forrás: NurPhoto
A közösségi médiában terjedő felvételen tisztán látszik, ahogy a feldühödött helyiek összegyűlnek, és megpróbálják útját állni a katonai toborzóknak. A lakosok nem hagyták, hogy a férfit elhurcolják. Az emberek csak „fejvadászoknak” nevezik a sorozóbizottság tagjait, akik hónapok óta kegyetlen módszerekkel vadásznak a frontra küldendő férfiakra – írja az Origo.

Felühödött lakosok próbálják megállítani a katonai toborzókat (X)
Feldühödött lakosok próbálják megállítani a katonai toborzókat Forrás: X.com

Egyre több településről érkeznek hírek arról, hogy az ukrán lakosság nyíltan szembeszáll a kényszersorozókkal.

Borítókép:  Volodimir Zelenszkij (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

