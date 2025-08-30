A közösségi médiában terjedő felvételen tisztán látszik, ahogy a feldühödött helyiek összegyűlnek, és megpróbálják útját állni a katonai toborzóknak. A lakosok nem hagyták, hogy a férfit elhurcolják. Az emberek csak „fejvadászoknak” nevezik a sorozóbizottság tagjait, akik hónapok óta kegyetlen módszerekkel vadásznak a frontra küldendő férfiakra – írja az Origo.
Betelt a pohár: az ukrán civilek nekimentek a toborzóknak
Újabb megrázó felvételek kerültek nyilvánosságra Ukrajnából: Csernyivciben feldühödött helyiek állták útját Zelenszkij emberrablóinak, hogy megakadályozzák, hogy egy férfit erőszakkal a frontra hurcoljanak.
Egyre több településről érkeznek hírek arról, hogy az ukrán lakosság nyíltan szembeszáll a kényszersorozókkal.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (AFP)
