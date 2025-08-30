Betelt a pohár: az ukrán civilek nekimentek a toborzóknak

A közösségi médiában terjedő felvételen tisztán látszik, ahogy a feldühödött helyiek összegyűlnek, és megpróbálják útját állni a katonai toborzóknak. A lakosok nem hagyták, hogy a férfit elhurcolják. Az emberek csak „fejvadászoknak” nevezik a sorozóbizottság tagjait, akik hónapok óta kegyetlen módszerekkel vadásznak a frontra küldendő férfiakra – írja az Origo.

Feldühödött lakosok próbálják megállítani a katonai toborzókat Forrás: X.com