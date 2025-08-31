Musk egyetért Trumppal

Donald Trump amerikai elnök mellé állt Elon Musk technológiai milliárdos.
Ideje közvetlenül fellépni Soros ellen
– reagált Musk a hírre, hogy Trump szerint úgynevezett RICO-vádat kellene emelni Soros György és fia, Alex ellen.
Donald Trump amerikai elnök mellé állt Elon Musk technológiai milliárdos.
Ideje közvetlenül fellépni Soros ellen
– reagált Musk a hírre, hogy Trump szerint úgynevezett RICO-vádat kellene emelni Soros György és fia, Alex ellen.
A RICO-törvény lehetővé teszi, hogy látszólag egymástól függetlenül, de közös célból elkövetett bűncselekményeket összekapcsoljanak egy büntethető zsarolási mintává.
Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek tovább tépjék szét Amerikát, és soha többé nem adunk nekik esélyt arra, hogy »lélegezzenek« és szabadok legyenek. Soros és pszichopata bandája hatalmas kárt okozott országunknak! Ide tartoznak az őrült nyugati parti barátai is. Vigyázzanak, figyeljük önöket! Köszönjük, hogy figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek!
– írta korábban az amerikai elnök.
Trump a „lélegezzenek” kifejezéssel arra utalt, hogy a Soros-klán, elsősorban Alex Soros a Black Lives Matter (BLM) radikális mozgalom egyik legnagyobb támogatója volt, a mozgalom pedig rendőri intézkedés közben elhunyt afroamerikai férfi, George Floyd szavait használta jelmondatként: „I can’t breathe” (nem kapok levegőt).
A poszt alatt sorjáztak a Sorost bíráló kommentek.
Zárjátok be a korrupt Sorost! Már régóta esedékes!
– írta az egyik felhasználó.
Egy másik kommentelő egyszerűen belföldi terroristának titulálta Sorost.
Hillary [Clinton volt amerikai demokrata külügyminiszter és elnökjelölt] kijelentette: »Több olyan emberre van szükségünk, mint George Soros.« Ez mindent elmond, emberek!
– mutatott rá egy harmadik hozzászólás.
Volt, aki egy fotómontázzsal reagált, amelyen Soros György és az „ördög arca” felirat látható, alatta pedig az „alattvalói” szöveg és vezető demokrata politikusok fotói.
Színes forradalmak, erőszakos tüntetések szervezése, kormánybuktatások, puccsok, ezek mind-mind ott vannak Soros György eszköztárában, ezt Magyarországon, de a térségben, Európában, máshol világon is számtalan alkalommal megtapasztalhattuk
– nyilatkozta korábban lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Korábban Musk azzal vádolta Sorost, hogy ő és a Demokrata Párt más nagy adományozói szítják és pénzelik a Tesla-ellenes tüntetéseket.
Borítókép: Elon Musk dél-afrikai származású amerikai technológiai milliárdos (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter egy újabb brüsszeli kettősmércére hívta fel a figyelmet.
A német kormány hivatalos válasza szerint korábban a Michael név állt az élen, de ma már nincs így.
Trump szerint az amerikai légierőre is szükség lehet a béke megteremtéséhez.
Amerikai és orosz vállalatok egymással egyeztetnek, de Brüsszel még mindig újabb szankciókat akar.
Szijjártó Péter egy újabb brüsszeli kettősmércére hívta fel a figyelmet.
A német kormány hivatalos válasza szerint korábban a Michael név állt az élen, de ma már nincs így.
Trump szerint az amerikai légierőre is szükség lehet a béke megteremtéséhez.
Amerikai és orosz vállalatok egymással egyeztetnek, de Brüsszel még mindig újabb szankciókat akar.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.