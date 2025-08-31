Musk egyetért Trumppal

Trump a „lélegezzenek” kifejezéssel arra utalt, hogy a Soros-klán, elsősorban Alex Soros a Black Lives Matter (BLM) radikális mozgalom egyik legnagyobb támogatója volt, a mozgalom pedig rendőri intézkedés közben elhunyt afroamerikai férfi, George Floyd szavait használta jelmondatként: „I can’t breathe” (nem kapok levegőt).

A poszt alatt sorjáztak a Sorost bíráló kommentek.

Zárjátok be a korrupt Sorost! Már régóta esedékes!

– írta az egyik felhasználó.

Egy másik kommentelő egyszerűen belföldi terroristának titulálta Sorost.

Hillary [Clinton volt amerikai demokrata külügyminiszter és elnökjelölt] kijelentette: »Több olyan emberre van szükségünk, mint George Soros.« Ez mindent elmond, emberek!

– mutatott rá egy harmadik hozzászólás.

Volt, aki egy fotómontázzsal reagált, amelyen Soros György és az „ördög arca” felirat látható, alatta pedig az „alattvalói” szöveg és vezető demokrata politikusok fotói.