Elon MuskSoros GyörgyTrump

Musk egyetért Trumppal

Egyetértett Donald Trump amerikai elnökkel a Tesla alapítója. Elon Musk szerint legfőbb ideje közvetlenül fellépni Soros György ellen.

Munkatársunktól
2025. 08. 31. 11:24
Elon Musk dél-afrikai származású amerikai technológiai milliárdos Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök mellé állt Elon Musk technológiai milliárdos.

Elon Musk Trump mellé állt
Elon Musk Trump mellé állt (Fotó: AFP)

Ideje közvetlenül fellépni Soros ellen

– reagált Musk a hírre, hogy Trump szerint úgynevezett RICO-vádat kellene emelni Soros György és fia, Alex ellen. 

A RICO-törvény lehetővé teszi, hogy látszólag egymástól függetlenül, de közös célból elkövetett bűncselekményeket összekapcsoljanak egy büntethető zsarolási mintává.

Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek tovább tépjék szét Amerikát, és soha többé nem adunk nekik esélyt arra, hogy »lélegezzenek« és szabadok legyenek. Soros és pszichopata bandája hatalmas kárt okozott országunknak! Ide tartoznak az őrült nyugati parti barátai is. Vigyázzanak, figyeljük önöket! Köszönjük, hogy figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek!

– írta korábban az amerikai elnök.

Trump a „lélegezzenek” kifejezéssel arra utalt, hogy a Soros-klán, elsősorban Alex Soros a Black Lives Matter (BLM) radikális mozgalom egyik legnagyobb támogatója volt, a mozgalom pedig rendőri intézkedés közben elhunyt afroamerikai férfi, George Floyd szavait használta jelmondatként: „I can’t breathe” (nem kapok levegőt).

A poszt alatt sorjáztak a Sorost bíráló kommentek. 

Zárjátok be a korrupt Sorost! Már régóta esedékes!

– írta az egyik felhasználó.

Egy másik kommentelő egyszerűen belföldi terroristának titulálta Sorost.

Hillary [Clinton volt amerikai demokrata külügyminiszter és elnökjelölt] kijelentette: »Több olyan emberre van szükségünk, mint George Soros.« Ez mindent elmond, emberek!

– mutatott rá egy harmadik hozzászólás.

Volt, aki egy fotómontázzsal reagált, amelyen Soros György és az „ördög arca” felirat látható, alatta pedig az „alattvalói” szöveg és vezető demokrata politikusok fotói.

Színes forradalmak, erőszakos tüntetések szervezése, kormánybuktatások, puccsok, ezek mind-mind ott vannak Soros György eszköztárában, ezt Magyarországon, de a térségben, Európában, máshol világon is számtalan alkalommal megtapasztalhattuk

– nyilatkozta korábban lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Korábban Musk azzal vádolta Sorost, hogy ő és a Demokrata Párt más nagy adományozói szítják és pénzelik a Tesla-ellenes tüntetéseket.

Borítókép: Elon Musk dél-afrikai származású amerikai technológiai milliárdos (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu