Mérföldekkel megelőzi politikai vetélytársait Nigel Farage pártja

Nigel Farage, aki egykor a brexit egyik hajtóereje volt, ma a Reform UK párt vezetője, amely a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a két brit „régi pártot”, a torykat és a munkáspártot, valóban régimódinak tünteti fel.

Nigel Farage pártja jelentős előnyt szerzett Nagy-Britanniában. Fotó: Anadolu

Az Electionmaps.uk szerint a párt jelenleg 34 százalékos támogatottságot élvez. Ez 16 százalékponttal több, mint amit a jelenleg kormányzó baloldali Munkáspárt, amely 18 százalékon áll, elérne. A 2024 júliusában tartott legutóbbi választásokhoz képest ez drámai visszaesést jelent a Munkáspárt számára.

Ha Nigel Farage pártelnök és a Reform UK valóban eléri ezt az eredményt 2029-ben, akkor a parlament 650 helyéből akár 407-et is megszerezhetnek – írta az Exxpress.