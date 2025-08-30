Reform UKpártelnökNigel Farage

Mérföldekkel megelőzi politikai vetélytársait Nigel Farage pártja

A brit Reform UK párt a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint jelentős előnnyel vezet, és a 2029-es választásokon akár abszolút többséget is elérhet a parlamentben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 6:56
Nigel Farage Fotó: RAY TANG Forrás: ANADOLU
Nigel Farage, aki egykor a brexit egyik hajtóereje volt, ma a Reform UK párt vezetője, amely a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a két brit „régi pártot”, a torykat és a munkáspártot, valóban régimódinak tünteti fel.

Nigel Farage pártja jelentős előnyt szerzett Nagy-Britanniában
Nigel Farage pártja jelentős előnyt szerzett Nagy-Britanniában. Fotó: Anadolu

Az Electionmaps.uk szerint a párt jelenleg 34 százalékos támogatottságot élvez. Ez 16 százalékponttal több, mint amit a jelenleg kormányzó baloldali Munkáspárt, amely 18 százalékon áll, elérne. A 2024 júliusában tartott legutóbbi választásokhoz képest ez drámai visszaesést jelent a Munkáspárt számára.

Ha Nigel Farage pártelnök és a Reform UK valóban eléri ezt az eredményt 2029-ben, akkor a parlament 650 helyéből akár 407-et is megszerezhetnek – írta az Exxpress.

 

Nigel Farage a migráció ellen hirdetett harcot

Farage és a Reform UK már májusban a figyelem középpontjába került, amikor az északnyugat-angliai Runcorn and Helsby választókerületben szoros versenyben legyőzték a Munkáspártot.

A párt, amelyet eredetileg brexitpártként alapítottak, éles retorikával főként a migráció ellen harcol. Farage bejelentette, hogy választási győzelem esetén akár hatszázezer migránst is kiutasítanak, és a csónakos menekülteknek alapvetően nem adnak többé menedékjogot.

 

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: AFP)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

