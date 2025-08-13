Orbán BalázsTiszaMagyar Péter

Orbán Balázs: Ez a valódi Tisza Párt

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 20:05
Orbán Balázs Tusványoson Fotó: Veres Nándor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyar Péter interjút adott a Gazeta Wyborcza liberális lengyel lapnak, amelyben összehordott hetet-havat, ahogy azt már megszokhattuk – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette: 

De ami ennél sokkal fontosabb: Nézzük meg, hogy ki a cikk finanszírozója: Az Európai Bizottság. Brüsszel ugyanis a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) névre keresztelt, a tagállamok médiaszuverenitását sértő projektjén keresztül terjeszti a kelet-európai sajtót célzó háborús propagandáját.

Orbán Balázs hangsúlyozta: 

Ezen már igazán nem lepődünk meg: a Brüsszel embere, Magyar Péter ezúttal a Gazeta Wyborcza lengyel liberális lapnak nyilatkozott, a cikket pedig ukrán háborús propaganda terjesztéséért felelős alapból finanszírozták. Ez a valódi Tisza Párt.

Borítókép: Orbán Balázs Tusványoson (Fotó: MTI)

