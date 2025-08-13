Magyar Péter interjút adott a Gazeta Wyborcza liberális lengyel lapnak, amelyben összehordott hetet-havat, ahogy azt már megszokhattuk – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.
Orbán Balázs: Ez a valódi Tisza Párt
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.
A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:
De ami ennél sokkal fontosabb: Nézzük meg, hogy ki a cikk finanszírozója: Az Európai Bizottság. Brüsszel ugyanis a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) névre keresztelt, a tagállamok médiaszuverenitását sértő projektjén keresztül terjeszti a kelet-európai sajtót célzó háborús propagandáját.
Orbán Balázs hangsúlyozta:
Ezen már igazán nem lepődünk meg: a Brüsszel embere, Magyar Péter ezúttal a Gazeta Wyborcza lengyel liberális lapnak nyilatkozott, a cikket pedig ukrán háborús propaganda terjesztéséért felelős alapból finanszírozták. Ez a valódi Tisza Párt.
Borítókép: Orbán Balázs Tusványoson (Fotó: MTI)
Orbán Viktor: Magyarország jövője a kereszténységen múlik
Orbán Viktor szerint a magyar nemzet fennmaradása a kereszténységtől függ, és hazánk szuverén joga, hogy megőrizze keresztény civilizációs alapjait.
Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek
Orbán Viktor a PragerU-nak nyilatkozva az ukrajnai háborút és a brüsszeli nyomást nevezte Magyarország két legnagyobb mai veszélyének, hangsúlyozva a szuverenitás és a gyermekvédelem fontosságát.
Szijjártó Péter: Brüsszel háborús stratégiát folytat
A Harcosok Órája csütörtöki adásában a magyar külgazdasági és külügyminiszter a vendég.
Zelenszkij mentálisan beteg + videó
Aggasztó részletekre hívta fel a figyelmet az ukrán parlamenti képviselő.
