Tűz ütött ki Rosztovban – videón a félelmetes pusztítás

Az orosz Vészhelyzeti Minisztérium regionális sajtószolgálata közölte: a Rosztov Aréna közelében keletkezett tüzet 1200 négyzetméteres területen sikerült lokalizálni. A tájékoztatás szerint a lángok mintegy kétszáz négyzetméteren pusztítottak. Az oltásban több mint negyven tűzoltó és 17 jármű vett részt – írja a Life.ru.

В Ростове-на-Дону сильный пожар рядом со стадионом «Ростов-Арена», сообщает портал 161.ру.



По предварительным данным, горит камыш. Официальной информации пока нет. pic.twitter.com/GfgyDHShke — Лентач (@oldLentach) August 29, 2025

