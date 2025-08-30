tűzRosztovRosztov-on-Don

Tűz ütött ki Rosztovban – videón a félelmetes pusztítás

Rosztov-on-Donban hatalmas tűzvész tört ki, amely a Rosztov Arénát is elérte. A Don folyó partjáról is jól láthatók voltak a lángok, a tűz okát azonban egyelőre nem ismerik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 8:07
Tűz ütött ki Rosztovban Forrás: X
Lángok csaptak fel Rosztov-on-Donban, a tűz a Rosztov Arénához is eljutott – írja az Origo.

Hatalmas tűz ütött ki Rosztov-on-Donban (X)
Hatalmas tűz ütött ki Rosztov-on-Donban. Forrás: X

Szemtanúk felvételeket osztottak meg a Don folyó bal partjáról, ahonnan jól látszottak a felcsapódó lángok. 

Az orosz Vészhelyzeti Minisztérium regionális sajtószolgálata közölte: a Rosztov Aréna közelében keletkezett tüzet 1200 négyzetméteres területen sikerült lokalizálni. A tájékoztatás szerint a lángok mintegy kétszáz négyzetméteren pusztítottak. Az oltásban több mint negyven tűzoltó és 17 jármű vett részt – írja a Life.ru.

Borítókép: Tűz Rosztovban (Forrás: X)

