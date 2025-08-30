Lángok csaptak fel Rosztov-on-Donban, a tűz a Rosztov Arénához is eljutott – írja az Origo.
Tűz ütött ki Rosztovban – videón a félelmetes pusztítás
Rosztov-on-Donban hatalmas tűzvész tört ki, amely a Rosztov Arénát is elérte. A Don folyó partjáról is jól láthatók voltak a lángok, a tűz okát azonban egyelőre nem ismerik.
Szemtanúk felvételeket osztottak meg a Don folyó bal partjáról, ahonnan jól látszottak a felcsapódó lángok.
További Külföld híreink
Az orosz Vészhelyzeti Minisztérium regionális sajtószolgálata közölte: a Rosztov Aréna közelében keletkezett tüzet 1200 négyzetméteres területen sikerült lokalizálni. A tájékoztatás szerint a lángok mintegy kétszáz négyzetméteren pusztítottak. Az oltásban több mint negyven tűzoltó és 17 jármű vett részt – írja a Life.ru.
Borítókép: Tűz Rosztovban (Forrás: X)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna orosz olajfinomítókra mért csapást
Szombatra virradó éjjel két létesítményt támadtak meg.
Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó
Sérült gyerekeket vittek kórházba.
Mérföldekkel megelőzi politikai vetélytársait Nigel Farage pártja
A Reform UK a 2029-es választásokon akár abszolút többséget is elérhet a parlamentben.
A migrációs politikája miatt támadja az olasz kormányt a baloldal
A baloldal szolidaritását fejezte ki a migránsok iránt, azokról a nőkről azonban megfeledkeztek, akiket a héten brutálisan, drogos állapotban megerőszakolt egy afrikai migráns Róma külvárosában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna orosz olajfinomítókra mért csapást
Szombatra virradó éjjel két létesítményt támadtak meg.
Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó
Sérült gyerekeket vittek kórházba.
Mérföldekkel megelőzi politikai vetélytársait Nigel Farage pártja
A Reform UK a 2029-es választásokon akár abszolút többséget is elérhet a parlamentben.
A migrációs politikája miatt támadja az olasz kormányt a baloldal
A baloldal szolidaritását fejezte ki a migránsok iránt, azokról a nőkről azonban megfeledkeztek, akiket a héten brutálisan, drogos állapotban megerőszakolt egy afrikai migráns Róma külvárosában.