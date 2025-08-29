orosz-ukrán háborúpufferzónadrónVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij nemet mondott a pufferzónára

Az ukrán elnök elutasította azt a javaslatot, hogy a békemegállapodás részeként pufferzónát hozzanak létre az ukrán és orosz erők közötti. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, az nem tükrözi a modern hadviselés valóságát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 20:52
Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
„Csak azok javasolnak pufferzónát, akik nem értik a mai háború technológiai helyzetét” – mondta pénteken újságíróknak az ukrán elnök. Zelenszkij arra reagált, hogy egy jelentés látott napvilágot, miszerint az európai vezetők egy 40 km-es pufferzóna létrehozását fontolgatják tűzszünet vagy hosszabb távú megállapodás részeként.

Zelenszkij szerint a drónháború miatt már így is létezik egyfajta pufferzóna
Fotó: AFP

Az ukrajnai háborút ma már a drónok uralják, Zelenszkij szerint pedig egyfajta pufferzóna már létezik a frontvonal közelében lévő dróntámadások veszélye miatt – írja a BBC.

A pufferzónák demilitarizált zónákat hozhatnak létre a hadviselő országok, például Észak- és Dél-Korea között, valamint fizikai határokat, például a vasfüggönyt – amely a második világháború után elválasztotta a Szovjetuniót és a Nyugatot.

A Politico című folyóiratban megjelent jelentés szerint európai diplomaták azt mondták, hogy a katonai és polgári tisztviselők között felmerült javaslat az volt, hogy 

Ukrajnában egy földsávot zárjanak el a két erő között.

Zelenszkij azonban azt mondta, hogy a frontvonal mindkét oldalán már volt egy olyan terület, ahol a nehéztüzérség nem tudott működni a dróntűz veszélye miatt.

Ma a nehézfegyvereink több mint 10 km-re vannak egymástól, mert mindent eltalálnak a drónok. Ez a puffer – én »holt zónának« nevezem, mások »szürke zónának« – már létezik

– mondta az ukrán elnök.

Bármely ilyen megállapodás azt is jelenthetné, hogy Ukrajna feladja a zónán belüli területek egy részét, amit Zelenszkij szintén elutasított: „Ha Oroszország nagyobb távolságra akar tőlünk lenni, akkor visszavonulhat Ukrajna ideiglenesen megszállt területeiről.”

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

