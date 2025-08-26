Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Európai BizottságpolitikusBrüsszelUrsula von der Leyen

Robbant a bomba: erre vezethet Von der Leyen menekülőútja

Németországban ismét felerősödött a vita a következő szövetségi elnök személyéről. A CDU-ban Ursula von der Leyen neve is felmerült, aki jelenleg az Európai Bizottság elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 13:44
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Friedrich Merznek szegezték a kérdést, hogy 2027-ben végre nő lesz-e a szövetségi elnök? A német politikus azt felelte, hogy „jó lenne”. A lehetséges női jelöltek listája azonban meglehetősen rövid. Julia Klöckner kis eséllyel pályázhat a posztra, Karin Prien családügyi miniszter már jobb esélyekkel indulhat – de a CDU-s politikusok nem tűnnek túl lelkesnek a neve hallatán – írja a Spiegel.

(L/R) German Chancellor Friedrich Merz and European Commission President Ursula Von der Leyen attend a working session during the Group of Seven (G7) Summit at the Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge in Kananaskis, Alberta, Canada on June 16, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Von der Leyen távozhat Brüsszel éléről
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Von der Leyen mint lehetséges jelölt

A német kormány köreiben azonban nemrég felmerült egy másik név is: Ursula von der Leyen. Igaz, az Európai Bizottság elnökét csak 2024-ben választották újra, így, ha lemondana a bizottsági elnöki posztjáról, Németország a legfontosabb pozícióját veszítené el Brüsszelben. Néhány tényező azonban vonzóvá teszi az ötletet, főleg Von der Leyen számára, aki bukott brüsszeli vezetőként újabb fotelbe ülhetne át: 

az első női védelmi miniszter, az első női bizottsági elnök és az első női szövetségi elnök lehetne.

A CDU pedig büszkélkedhetne vele, hogy a történelemben először női kancellárt és női szövetségi elnököt is adott az országnak. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy ítéletet mondott a bíróság Ursula von der Leyen felett. Ursula von der Leyen Brüsszelben többször kudarcot vallott, legutóbb Trump ette meg reggelire a vámok kapcsán.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörvény

Ugye, ti is mind így képzeltétek a jövőt?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu