Robbant a bomba: erre vezethet Von der Leyen menekülőútja

Von der Leyen mint lehetséges jelölt

A német kormány köreiben azonban nemrég felmerült egy másik név is: Ursula von der Leyen. Igaz, az Európai Bizottság elnökét csak 2024-ben választották újra, így, ha lemondana a bizottsági elnöki posztjáról, Németország a legfontosabb pozícióját veszítené el Brüsszelben. Néhány tényező azonban vonzóvá teszi az ötletet, főleg Von der Leyen számára, aki bukott brüsszeli vezetőként újabb fotelbe ülhetne át:

az első női védelmi miniszter, az első női bizottsági elnök és az első női szövetségi elnök lehetne.

A CDU pedig büszkélkedhetne vele, hogy a történelemben először női kancellárt és női szövetségi elnököt is adott az országnak.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy ítéletet mondott a bíróság Ursula von der Leyen felett. Ursula von der Leyen Brüsszelben többször kudarcot vallott, legutóbb Trump ette meg reggelire a vámok kapcsán.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)