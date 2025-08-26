Friedrich Merznek szegezték a kérdést, hogy 2027-ben végre nő lesz-e a szövetségi elnök? A német politikus azt felelte, hogy „jó lenne”. A lehetséges női jelöltek listája azonban meglehetősen rövid. Julia Klöckner kis eséllyel pályázhat a posztra, Karin Prien családügyi miniszter már jobb esélyekkel indulhat – de a CDU-s politikusok nem tűnnek túl lelkesnek a neve hallatán – írja a Spiegel.
Robbant a bomba: erre vezethet Von der Leyen menekülőútja
Németországban ismét felerősödött a vita a következő szövetségi elnök személyéről. A CDU-ban Ursula von der Leyen neve is felmerült, aki jelenleg az Európai Bizottság elnöke.
Von der Leyen mint lehetséges jelölt
A német kormány köreiben azonban nemrég felmerült egy másik név is: Ursula von der Leyen. Igaz, az Európai Bizottság elnökét csak 2024-ben választották újra, így, ha lemondana a bizottsági elnöki posztjáról, Németország a legfontosabb pozícióját veszítené el Brüsszelben. Néhány tényező azonban vonzóvá teszi az ötletet, főleg Von der Leyen számára, aki bukott brüsszeli vezetőként újabb fotelbe ülhetne át:
az első női védelmi miniszter, az első női bizottsági elnök és az első női szövetségi elnök lehetne.
A CDU pedig büszkélkedhetne vele, hogy a történelemben először női kancellárt és női szövetségi elnököt is adott az országnak.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy ítéletet mondott a bíróság Ursula von der Leyen felett. Ursula von der Leyen Brüsszelben többször kudarcot vallott, legutóbb Trump ette meg reggelire a vámok kapcsán.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bizalmi szavazás fenyegeti a francia kormányt
A társadalmi elégedetlenség is fokozódik.
Marco Rubióval tárgyalt az ukrán külügyminiszter
A biztonsági garanciák és a béketörekvések voltak napirenden.
Német katonákat küldenének Ukrajnába?
Merz politikai ambíciói között szerepel, hogy Németországot ismét a nyugati világ egyik vezető hatalmaként pozicionálja.
Zelenszkij veszélyes a svájci főszerkesztő szerint
Megdöbbentőnek nevezte a hazánk elleni támadást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bizalmi szavazás fenyegeti a francia kormányt
A társadalmi elégedetlenség is fokozódik.
Marco Rubióval tárgyalt az ukrán külügyminiszter
A biztonsági garanciák és a béketörekvések voltak napirenden.
Német katonákat küldenének Ukrajnába?
Merz politikai ambíciói között szerepel, hogy Németországot ismét a nyugati világ egyik vezető hatalmaként pozicionálja.
Zelenszkij veszélyes a svájci főszerkesztő szerint
Megdöbbentőnek nevezte a hazánk elleni támadást.