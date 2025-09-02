Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

AfDpolitikusNémetországhalálesetöngyilkosság

Hatalmas a káosz: újabb rejtélyes halálesetek az AfD-nél

A helyhatósági választások előtt az AfD már hat politikus halálát jelentette be. A két új haláleset tartaléklistás jelöltekhez kapcsolódik, egyikük öngyilkosságot követett el, másikuk pedig veseelégtelenségben hunyt el. A rendőrség szerint nincs bizonyíték idegenkezűségre, de a nyomozás folytatódik és a párt is kivizsgálást indított. Hatalmas a káosz az ügy körül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 10:21
A rendőrség szerint egyelőre semmi nem utal idegenkezűségre (Fotó: AFP)
Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten szeptember 1-jén beszámoltunk róla, sorozatban négy AfD- politikus halt meg a német önkormányzati választások előtt. Mindössze egy nappal később ez a szám már hatra emelkedett: A helyhatósági választások előtt az AfD két további halálesetet jelentett be a már ismert négy mellett. Lapértesülések szerint két tartaléklistás jelölt is elhunyt – írja a Welt.

Eddig hat AfD politikus halt meg a német választások előtt
Eddig hat AfD politikus halt meg a német választások előtt (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Az AfD társelnöke is megszólalt az ügyben

Alice Weidel, az AfD társelnöke X közösségi oldalán számolt be augusztus 31-én a rejtélyes – akkor még négy – halálesetekről: statisztikailag szinte lehetetlen, hogy ilyen történjen. A már ismert, négy németországi haláleset tovább bővült René Herforddal – akinek előzetes májbetegsége volt, és veseelégtelenségben hunyt el –, valamint Patrick Tietzevel – aki öngyilkosságot követett el. Ezt a tartományi AfD szóvivő erősítette meg.

Kay Gottschalk, az AfD tartományi alelnöke szerint ez még nem ad okot arra, hogy ne véletlennek tekintsék az eseteket. Ennek ellenére a eseteket ki fogják vizsgálni anélkül, hogy rögtön összeesküvés-elméleteket gyártanának – tette hozzá a Bundestag képviselője. Ugyanakkor Stephan Brandner, egy másik szövetségi alelnök kétségbe vonja, hogy csupán véletlenről lenne szó. Szerinte jelenleg nem magyarázható a hat politikus halála. 

Életemben még soha nem hallottam arról, hogy egy párt politikusai ilyen mértékben, rövid idő alatt, választás előtt elhaláloznának

– mondta. A halálesetek miatt új szavazólapokat kell nyomtatni és utódokat kijelölni. Számos levélben leadott szavazat érvénytelen és nagy a káosz.

Rendőrség: nincs bizonyíték idegenkezűségre

A német rendőrség szerint egyelőre semmit nem utal idegenkezűségre. 

Bár nyomozások még folynak, a legtöbb áldozat esetében a halál oka már ismert.

A tartományi AfD szóvivője elmondta, hogy Ralph Lange és Wolfgang Klinger is súlyos beteg volt. Wolfgang Seitz szintén szintén betegségekkel küzdött, és szívroham okozta a halálát. Stefan Berendes pedig természetes módon hunyt el.

Borítókép: A rendőrség szerint egyelőre semmi nem utal idegenkezűségre (Fotó: AFP)

