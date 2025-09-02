Hatalmas a káosz: újabb rejtélyes halálesetek az AfD-nél

Ahogy a Magyar Nemzeten szeptember 1-jén beszámoltunk róla, sorozatban négy AfD- politikus halt meg a német önkormányzati választások előtt. Mindössze egy nappal később ez a szám már hatra emelkedett: A helyhatósági választások előtt az AfD két további halálesetet jelentett be a már ismert négy mellett. Lapértesülések szerint két tartaléklistás jelölt is elhunyt – írja a Welt.

Eddig hat AfD politikus halt meg a német választások előtt (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Az AfD társelnöke is megszólalt az ügyben

Alice Weidel, az AfD társelnöke X közösségi oldalán számolt be augusztus 31-én a rejtélyes – akkor még négy – halálesetekről: statisztikailag szinte lehetetlen, hogy ilyen történjen. A már ismert, négy németországi haláleset tovább bővült René Herforddal – akinek előzetes májbetegsége volt, és veseelégtelenségben hunyt el –, valamint Patrick Tietzevel – aki öngyilkosságot követett el. Ezt a tartományi AfD szóvivő erősítette meg.