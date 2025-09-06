„Mi a mindenüket elvesztett túlélőket támogatjuk” + galéria

Ahogy arról lapuk is beszámolt, már több mint kétezer halálos áldozata van a földrengésnek, a sérültek száma meghaladja a 3600-at, a katasztrófa pedig összesen mintegy 84 ezer embert érintett közvetve vagy közvetlenül.

Túlélők a földrengés után Afganisztánban. Az Ökumenikus Segélyszervezet azokon segít, akik mindenüket elvesztették. Fotó: AFP

Hatalmas és egyre növekvő humanitárius szükséghelyzet állt elő – figyelmeztetett a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége.

– Az Ökumenikus Segélyszervezetnek több munkatársa van Afganisztánban, elsősorban északon, de Kabulban is van irodánk, és Kabultól az a terület, ahol a földrengés epicentruma volt (Kunár és Kangall tartomány) 160-170 kilométerre található. A kollégák is érezték éjszaka a rengéseket, nagyon erős földrengés volt, három-négy percig tartott. Hétfőn azzal kezdtük a napot, hogy hívtuk őket, és meggyőződtünk arról, hogy ők rendben vannak. Hála Istennek velük nem történt semmi, Kabulban már nem voltak károk – mondta el lapunknak Bálint Gábor humanitárius szakértő, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa.