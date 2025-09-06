AfganisztánÖkumenikus Segélyszervezetföldrengés

„Mi a mindenüket elvesztett túlélőket támogatjuk” + galéria

Szolidaritási akciót hirdet az afganisztáni földrengés túlélőinek megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezet. A már több mint kétezer halálos áldozattal járó katasztrófa túlélőinek segítenek Afganisztánban. Bálint Gábor humanitárius szakértő, a segélyszervezet munkatársa a lapunknak beszélt arról, hogy hogyan segíthetnek azokon, akik mindenüket elvesztették.

Lipcsey-Bidló Katalin
2025. 09. 06. 6:30
Túlélők az afganisztáni földrengés után Fotó: WAKIL KOHSAR Forrás: AFP
Ahogy arról lapuk is beszámolt, már több mint kétezer halálos áldozata van a földrengésnek, a sérültek száma meghaladja a 3600-at, a katasztrófa pedig összesen mintegy 84 ezer embert érintett közvetve vagy közvetlenül.

Túlélők a földrengés után Afganisztánban. Az Ökumenikus Segélyszervezet azokon segít, akik mindenüket elvesztették
Túlélők a földrengés után Afganisztánban. Az Ökumenikus Segélyszervezet azokon segít, akik mindenüket elvesztették. Fotó: AFP

Hatalmas és egyre növekvő humanitárius szükséghelyzet állt elő – figyelmeztetett a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége.

– Az Ökumenikus Segélyszervezetnek több munkatársa van Afganisztánban, elsősorban északon, de Kabulban is van irodánk, és Kabultól az a terület, ahol a földrengés epicentruma volt (Kunár és Kangall tartomány) 160-170 kilométerre található. A kollégák is érezték éjszaka a rengéseket, nagyon erős földrengés volt, három-négy percig tartott. Hétfőn azzal kezdtük a napot, hogy hívtuk őket, és meggyőződtünk arról, hogy ők rendben vannak. Hála Istennek velük nem történt semmi, Kabulban már nem voltak károk – mondta el lapunknak Bálint Gábor humanitárius szakértő, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa. 

A segélyszervezet 2001 óta van jelent az országban, és számos nagy léptékű fejlesztési programot valósított meg, tíz régióban közvetlenül támogatva több mint kétmillió embert. Korábban is nyújtott már segítséget természeti katasztrófa esetén: a 2023-as heráti földrengés és a tavalyi bagláni árvíz idején is. Herát tartományban a földrengés 1500 áldozatot követelt, most már ennél is többen haltak meg a katasztrófában. 

Csütörtökre a halálos áldozatok száma hivatalosan 2205-re emelkedett, miután több száz holttestet húztak ki a hétfő hajnali földrengés következtében összedőlt házak romjai alól

– közölte az afganisztáni tálib kormány szóvivője. 

Bálint Gábor lapunknak elmondta, nagyon nehezek a mentési munkálok, hiszen több nagyon elzárt, nehezen megközelíthető települést is érintett a földrengés, amelyeket a földdel tett egyenlővé. Sok helyről még adatok sem érkeztek be, sokan lehetnek még a romok alatt. Ráadásul az utórengések kockázata miatt a mentés maga is nagyon veszélyes. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet az Afghanistan National Disaster Management Authority (ANDMA) nevű állami szervezettel van kapcsolatban Afganisztánban – amely a magyar katasztrófavédelemhez hasonlítható – velük tudják koordinálni a munkát.

A segélyszervezet a konkrét mentésben nem vesz részt, mi a mindenüket elvesztett túlélőket támogatjuk

– emelte ki Bálint Gábor, aki emlékeztetett, a magyar kormány döntése értelmében a Hungary Helps program keretében az Hungary Helps ügynökség hárommillió forinttal támogatja a segélyszervezet földrengés-károsultak megsegítésére irányuló programját. A humanitárius szakértő elmondta, hogy

ennek keretében egyhavi élelmiszert kap több mint 600 túlélő. 

Ők alapvető élelmiszereket, sót, lisztet, étolajat, rizst és szárazbabot kapnak. Nagyon nagy szükség van erre, a humanitárius krízis, ahogy egész Afganisztánban, úgy ezen a vidéken is egyébként is fennáll. Az Ökumenikus Segélyszervezet az ENSZ világélelmezési programjával közösen látja el élelmiszerrel a rászorulókat hosszú évek óta. 

Aki támogatni szeretné az természeti katasztrófa túlélőit, a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Afganisztán” megjelöléssel csatlakozhat a katasztrófa károsultjait megsegítő segélyakcióhoz.

Borítókép: Túlélők az afganisztáni földrengés után (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

