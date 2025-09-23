Szana Szejf, az aktivista testvére, aki maga is több mint egy évet töltött politikai okokból a rácsok mögött, újságíróknak elmondta: nagyon boldogok, hogy visszakapták szerettüket, és reményét fejezte ki, hogy a többi, bebörtönzött aktivista családja is nemsokára hasonló örömöt élhet át, írja az MTI.
Több mint tíz év börtön után hazatért családjához az elnöki kegyelemben részesített Alaa Abdel-Fattáh egyiptomi aktivista
Hazatért kedden a családjához Alaa Abdel-Fattáh egyiptomi ellenzéki aktivista, a 2011-es egyiptomi kormányellenes felkelés egyik kulcsfigurája, aki előző nap részesült elnöki kegyelemben.
Hozzátette azonban, hogy testvére továbbra sem hagyhatja el az országot, jóllehet az egyiptomi mellett brit állampolgársággal is rendelkezik, és a fia is az Egyesült Királyságban él.
Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hétfőn jelentette be, hogy kegyelmet ad az ellenzéki aktivistának és négy társának.
Alaa Abdel-Fattáhot 2013-ban vették őrizetbe egy, a gyülekezési szabadság védelmében rendezett tüntetés során, majd álhírek terjesztésének vádjával börtönbüntetésre ítélték. A 43 éves férfi 2022-ben, az Egyiptomban zajló globális klímakonferencia kezdetekor több hónapon át tartó éhségsztrájkba kezdett, hogy felhívja ügyére a nemzetközi közösség figyelmét.
Egyiptomban 2022-es becslések szerint több mint hatvanezer embert tartanak őrizetben politikai okokból. Az országban gyakorlatilag betiltották a tüntetéseket, emberi jogi szervezetek szerint pedig a börtönökben rendszeresek a kínzások.
Borítókép: Alaa Abdel Fattah egyiptomi blogger és aktivista egy korábbi tévéinterjú során (Fotó: AFP/Filippo Monteforte)
