Több mint tíz év börtön után hazatért családjához az elnöki kegyelemben részesített Alaa Abdel-Fattáh egyiptomi aktivista

Szana Szejf, az aktivista testvére, aki maga is több mint egy évet töltött politikai okokból a rácsok mögött, újságíróknak elmondta: nagyon boldogok, hogy visszakapták szerettüket, és reményét fejezte ki, hogy a többi, bebörtönzött aktivista családja is nemsokára hasonló örömöt élhet át, írja az MTI.

A brit–egyiptomi aktivista, Alaa Abdel Fattah (középen) otthonában öleli édesanyját, Laila Soueif írónőt (balra) és a húgát, Sanaa Seifet (jobbra), miután 2025. szeptember 23-án szabadult Kairóban. Fotó: AFP/Mohamed El-Raai