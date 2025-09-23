Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Több mint tíz év börtön után hazatért családjához az elnöki kegyelemben részesített Alaa Abdel-Fattáh egyiptomi aktivista
aktivistapolitikai fogolyEgyiptomkegyelem

Több mint tíz év börtön után hazatért családjához az elnöki kegyelemben részesített Alaa Abdel-Fattáh egyiptomi aktivista

Hazatért kedden a családjához Alaa Abdel-Fattáh egyiptomi ellenzéki aktivista, a 2011-es egyiptomi kormányellenes felkelés egyik kulcsfigurája, aki előző nap részesült elnöki kegyelemben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 23. 18:53
Alaa Abdel Fattah egyiptomi blogger és aktivista egy korábbi tévéinterjú során Fotó: Filippo Monteforte Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szana Szejf, az aktivista testvére, aki maga is több mint egy évet töltött politikai okokból a rácsok mögött, újságíróknak elmondta: nagyon boldogok, hogy visszakapták szerettüket, és reményét fejezte ki, hogy a többi, bebörtönzött aktivista családja is nemsokára hasonló örömöt élhet át, írja az MTI. 

aktivista
A brit–egyiptomi aktivista, Alaa Abdel Fattah (középen) otthonában öleli édesanyját, Laila Soueif írónőt (balra) és a húgát, Sanaa Seifet (jobbra), miután 2025. szeptember 23-án szabadult Kairóban. Fotó: AFP/Mohamed El-Raai

Hozzátette azonban, hogy testvére továbbra sem hagyhatja el az országot, jóllehet az egyiptomi mellett brit állampolgársággal is rendelkezik, és a fia is az Egyesült Királyságban él.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hétfőn jelentette be, hogy kegyelmet ad az ellenzéki aktivistának és négy társának.

Alaa Abdel-Fattáhot 2013-ban vették őrizetbe egy, a gyülekezési szabadság védelmében rendezett tüntetés során, majd álhírek terjesztésének vádjával börtönbüntetésre ítélték. A 43 éves férfi 2022-ben, az Egyiptomban zajló globális klímakonferencia kezdetekor több hónapon át tartó éhségsztrájkba kezdett, hogy felhívja ügyére a nemzetközi közösség figyelmét.

Egyiptomban 2022-es becslések szerint több mint hatvanezer embert tartanak őrizetben politikai okokból. Az országban gyakorlatilag betiltották a tüntetéseket, emberi jogi szervezetek szerint pedig a börtönökben rendszeresek a kínzások.

 

Borítókép: Alaa Abdel Fattah egyiptomi blogger és aktivista egy korábbi tévéinterjú során (Fotó: AFP/Filippo Monteforte)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.