Az al-Kaida továbbra is súlyos fenyegetést jelent

Az al-Kaida terrorhálózat továbbra is súlyos veszélyt jelent az Egyesült Államokra – derül ki az amerikai Nemzeti Terrorelhárítási Központ (NCTC) friss jelentéséből, amelyben a fenyegetést egyebek között a „Biden-kormány által hátrahagyott” állapot következményének tekintik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 22:10
2025. szeptember 11-én az Egyesült Államok New York-i Manhattanben, a volt World Trade Center (WTC) helyszínén tartottak megemlékezést. 24 év telt el a szeptember 11-i támadások óta. Fotó: YASUSHI KANEKO Forrás: Yomiuri
Az NCTC anyaga egyszerre szolgál eligazításként és figyelmeztetésként: egyrészt eszközöket ad a helyi, állami, szövetségi és nemzetközi szintű bűnüldöző szervek kezébe a terrorhálózat támadásainak megelőzéséhez, másrészt a lakosságot is óvatosságra inti.  

A dokumentum kiemeli, hogy Donald Trump elnök vezetése alatt a központ több ügynökséggel együttműködve figyeli, ellenőrzi és továbbítja az információkat, így próbál kivédeni minden fenyegetést és erősíteni az ország biztonságát. 

Hozzátették: bár a politikai és a nemzetközi környezet változásával a kockázatok nőhetnek, a hírszerző közösség és a bűnüldöző szervek kapcsolata soha nem volt ilyen erős. 

A központ szerint Trump elnök politikájának köszönhetően Amerika minden eddiginél felkészültebben reagálhat a veszélyekre - gyorsan, közvetlenül és összehangoltan. 

Joe Kent, az NCTC igazgatója úgy fogalmazott: 

Ellenségeink következetes üldözése azt jelenti, hogy pontosan azonosítanunk kell őket, és meg kell értenünk a működésüket. Az állandó éberséghez hozzátartozik határaink védelme és közösségeink tájékoztatása. Tudásunk és vezetői képességünk garantálja Amerika biztonságát.

A hírszerző és a bűnüldöző szervek mellett a hivatal az elsősegélynyújtókat és a lakosságot is éberségre intette az al-Kaida jelentette fenyegetésekkel szemben.

Bár a veszély változatlanul fennáll, az NCTC és partnerei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy meghiúsítsák a támadásokat és megvédjék az amerikaiakat

– mutatott rá az NCTC. A hivatal példaként említett egy idei ügyet: az NCTC ismételt ellenőrzés során azonosított egy olyan embert, aki kapcsolatban áll az al-Kaidával, és aki az amerikai határőrség CBP One nevű online alkalmazását használva menedékkérőként jutott be az Egyesült Államokba. Az illetőt őrizetbe vették, és megkezdődött eltávolítása az országból – írta az MTI.

Borítókép:  2025. szeptember 11-én az Egyesült Államokban New Yorkban, a volt World Trade Center (WTC) helyszínén tartottak megemlékezést. 24 év telt el a szeptember 11-i támadások óta (Fotó: AFP)

