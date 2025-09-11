Szeptember 11. után – a terror elleni háború kezdete

2001. szeptember 11-e mérföldkő volt a modern történelemben: reggel 19 al-Kaida-tag eltérített négy utasszállító gépet. Kettő a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyaiba csapódott, amelyek összeomlottak. Egy harmadik a washingtoni Pentagont találta el, míg a negyedik Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megakadályozták, hogy feltehetően a Fehér Házat célozza – emlékezett vissza az Origo.
Kilenc nappal a tragikus események után George W. Bush akkori amerikai elnök globális háborút hirdetett a terrorizmus ellen,
hangsúlyozva, hogy annak felszámolása minden nemzet közös feladata. Bár az Egyesült Államokat korábban is érték terrortámadások, ilyen súlyos következményekkel járó incidensre addig nem volt példa.