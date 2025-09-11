Rendkívüli

Szeptember 11. után – a terror elleni háború kezdete

2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok soha nem látott támadás áldozata lett, amely majdnem 3000 ember életét követelte, és alapvetően változtatta meg a világpolitikai helyzetet. Ennek a tragikus napnak a 24. évfordulóját idézzük fel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 17:39
Az idei megemlékező ünnepség a Nemzeti 9/11 Emlékhelyen és Múzeumban, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 24. évfordulóján, 2025. szeptember 11-én, New Yorkban
2001. szeptember 11-e mérföldkő volt a modern történelemben: reggel 19 al-Kaida-tag eltérített négy utasszállító gépet. Kettő a New York-i Világkereskedelmi Központ tornyaiba csapódott, amelyek összeomlottak. Egy harmadik a washingtoni Pentagont találta el, míg a negyedik Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megakadályozták, hogy feltehetően a Fehér Házat célozza – emlékezett vissza az Origo.

2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok soha nem látott támadás áldozata lett
2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok soha nem látott támadás áldozata lett Fotó: Getty Images/AFP/Spencer Platt

Kilenc nappal a tragikus események után George W. Bush akkori amerikai elnök globális háborút hirdetett a terrorizmus ellen,

hangsúlyozva, hogy annak felszámolása minden nemzet közös feladata. Bár az Egyesült Államokat korábban is érték terrortámadások, ilyen súlyos következményekkel járó incidensre addig nem volt példa.

Alig néhány héttel a merényletek után, 2001. október 7-én megkezdődött Afganisztán inváziója. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az afgán Északi Szövetség erői a tálib rezsim megbuktatására és az al-Kaida felszámolására kaptak megbízást. A tálib kormány novemberben összeomlott, majd decemberben egy nemzetközi konferencia után ideiglenes afgán kormány jött létre.

A 2001. szeptember 11-i támadások következményeként a terrorizmus fenyegetése került a kormányok kül- és belpolitikájának középpontjába. 

Két év múltán, 2003-ban az Egyesült Államok vezette koalíció Irak ellen is háborút indított, arra hivatkozva, hogy Szaddám Huszein tömegpusztító fegyvereket fejleszt. A diktátor bukása után a szövetségesekre hárult az ország újjáépítése, ugyanakkor a háború indokait és következményeit azóta is sok kritika éri. A támadások hosszútávú következményeiről és az Európát érintő új biztonsági kihívásokról az Origo oldalán olvashat bővebben.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás az Egyesült Államok szárazföldjének szívében történt, egy olyan esemény, amelyet az amerikaiak korábban soha nem éltek át ilyen közvetlenül. Ugyanakkor katasztrofális hosszú távú következményekkel is járt világszerte. Több mint 90 ország vesztette el állampolgárait a támadásokban, köztük 67 brit állampolgárt. A témában készült összefoglaló anyagunkat itt találja.

Borítókép: Az idei megemlékezőünnepség a Nemzeti 9/11 Emlékhelyen és Múzeumban, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 24. évfordulóján, 2025. szeptember 11-én, New Yorkban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

