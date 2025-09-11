Szeptember 11. után – a terror elleni háború kezdete

Alig néhány héttel a merényletek után, 2001. október 7-én megkezdődött Afganisztán inváziója. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az afgán Északi Szövetség erői a tálib rezsim megbuktatására és az al-Kaida felszámolására kaptak megbízást. A tálib kormány novemberben összeomlott, majd decemberben egy nemzetközi konferencia után ideiglenes afgán kormány jött létre.

A 2001. szeptember 11-i támadások következményeként a terrorizmus fenyegetése került a kormányok kül- és belpolitikájának középpontjába.

Két év múltán, 2003-ban az Egyesült Államok vezette koalíció Irak ellen is háborút indított, arra hivatkozva, hogy Szaddám Huszein tömegpusztító fegyvereket fejleszt. A diktátor bukása után a szövetségesekre hárult az ország újjáépítése, ugyanakkor a háború indokait és következményeit azóta is sok kritika éri.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás az Egyesült Államok szárazföldjének szívében történt, egy olyan esemény, amelyet az amerikaiak korábban soha nem éltek át ilyen közvetlenül. Ugyanakkor katasztrofális hosszú távú következményekkel is járt világszerte. Több mint 90 ország vesztette el állampolgárait a támadásokban, köztük 67 brit állampolgárt.