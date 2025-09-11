Így formálta át a terror a világpolitikát szeptember 11. után

A szeptember 11-i tragédia hatása a mai napig érezhető: formálta a globális biztonsági elveket, új alapokra helyezte a nemzetközi együttműködést, és felhívta a figyelmet arra, hogy a terrorizmus határokon átívelő fenyegetést jelent. A tanulságok nemcsak a politikai vezetők számára fontosak, hanem a társadalmaknak is, hiszen a felkészültség, a megelőzés és a tudatosság továbbra is kulcsfontosságú a biztonság biztosításában, írja az Origo.

A szeptember 11-i támadásokat Oszama bin Laden, az al-Kaida vezetője irányította Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő elmondta:

Az alapvető jelentősége szeptember 11-ének abban van, hogy egy olyan módszerrel és egy olyan célpont ellen követtek el támadást egy olyan ország területén, amely ezek ellen a támadások ellen nagyjából védve volt.

A szakértő azt is kiemelte, hogy volt az Egyesült Államokon belül korábban is hasonló támadás, amikor egy amerikai szélsőséges egy robbanóanyaggal megrakott kisteherautót robbantott egy szövetségi épület mellett, ami 150 feletti halálos áldozattal járt, de az hazai terrorizmus volt egy többé-kevésbé ismert szélsőséges által. Viszont ebben az esetben külföldi terroristák támadtak eltérített repülőgépekkel olyan szimbólumokra, mint amilyen a World Trade Center ikertornyai voltak, úgyhogy emiatt ez a tény, illetve a rendkívül súlyos emberveszteség az, ami miatt kiemelten fontos ez a támadás.

A szakértő kiemelte, hogy az Egyesült Államok egyértelműen kereste a szerepét az új világrendben a Szovjetunió összeomlása után, és ez a támadás egy kitűnő alapot szolgáltatott arra, hogy irányt szabjon az amerikai vezetés az amerikai fegyveres erőknek, az amerikai biztonságban való gondolkodásnak.

Ez a híres „Global War on Terror” (globális terrorellenes háború), azaz a terroristák ellen lefolytatott globális háború. Utólag viszont itt elmondhatjuk, hogy ez egy súlyos tévedés volt, mert nagyon sok olyan lépést tettek meg, illetve hanyagoltak el erre a támadásra, illetve erre a döntésre hivatkozva, amelyek most éreztetik leginkább a hatásukat – gyakorlatilag 24 évvel az események után.