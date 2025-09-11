Rendkívüli

Szeptember 11. öröksége: a terrorizmus árnyéka a XXI. században

A 2001. szeptember 11-i, az Egyesült Államok ellen irányuló terrortámadások rámutattak az iszlám militáns szélsőségek globális fenyegetésére, amely azóta sem csökkent. Az al-Kaida koordinált, halálos akciója New York és Washington szívében több ezer áldozatot követelt, és alapjaiban változtatta meg a nemzetközi biztonságpolitikát. A terrorizmus veszélye azonban napjainkban sem múlt el: az európai merényletek és a migrációs hullámok új kihívásokat jelentenek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 5:20
Szeptember 11. öröksége: a terrorizmus árnyéka a 21. században Fotó: HASSAN AMMAR Forrás: AFP
A 2001. szeptember 11-i, az Egyesült Államok elleni terrortámadások nyomán a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában gyökerező militáns iszlám terrorizmus fenyegetése központi szerepet kapott. Bár ezek a rendkívül erőszakos vallási szélsőségesek kisebbségi nézetet képviselnek, a fenyegetésük valós. 1995-re az azonosított 56 csoport közel felét, azaz 26-ot, vallási indíttatásúnak minősítettek, többségük az iszlámot tekintette vezérfonalnak.

szeptember 11
Egy „Al-Kaida” feliratú pólót viselő anti-balaka milicista (Fotó: SIA KAMBOU / AFP)

A szeptember 11-i támadások négy eltérített repülőgépet és öngyilkos merényleteket foglaltak magukban, amelyeket 19, az iszlám szélsőséges csoporthoz köthető fegyveres hajtott végre az egyesült államokbeli célpontok ellen. 

A támadások az amerikai történelem legvéresebb terrortámadásai voltak amerikai földön, súlyos haláleseteket és anyagi pusztítást okozva New York Cityben és Washingtonban. New Yorkban körülbelül 2750 ember vesztette életét, a Pentagonban 184, Pennsylvaniában 40, ahol az egyik eltérített gép a földbe zuhant, miután az utasok megpróbálták visszaszerezni az irányítást; mind a 19 terrorista meghalt. A New York-i rendőrség és tűzoltóság különösen súlyosan érintett volt: több százan siettek a helyszínre, és több mint 400 rendőr és tűzoltó vesztette életét.

A támadásokat Oszama bin Laden, az al-Kaida vezetője irányította

Bin Laden az évek során meggyőződött arról, hogy az Egyesült Államok gyenge, és korábbi amerikai katonai kudarcokra hivatkozott, például a bejrúti tengerészgyalogos laktanyák 1983-as megsemmisítésére, a szomáliai mogadishui amerikai kivonulásra és a vietnámi háború során történt amerikai távozásra.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 07: A poster and picture used to identify Osama Bin Laden is displayed at the new exhibition Revealed: The Hunt for Bin Laden at the 9/11 Memorial Museum on November 07, 2019 in New York City. The exhibition features declassified documents, testimony and objects to tell the story of the decade long hunt and capture of Osama Bin Laden, the terrorist mastermind behind the September 11 terror attacks. Opening to the public on November 15, Revealed: The Hunt for Bin Laden uses both digital and physical displays to show visitors the complexity of the search and eventual raid on Bin Ladens Pakistani compound that led to his death. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A támadásokat Oszama bin Laden, az al-Kaida vezetője irányította (Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

A szeptember 11-i támadások fő operatív tervezője Khalid Sheikh Mohammed volt, 

aki fiatalkorát Kuvaitban töltötte, majd az Egyesült Államokban tanult, később Pakisztánba és Afganisztánba utazott dzsihádot vívni a Szovjetunió ellen. Mohammed a 1990-es évek közepén a Bojinka-terv részeként több tucat amerikai repülőgép felrobbantását tervezte Ázsiában, ám a terv kudarcot vallott. 1996-ban találkozott Bin Ladennel Tora Borában, Afganisztánban, és javaslatot nyújtott be a 9/11-es támadás operatív végrehajtására: pilóták kiképzésére, akik repülőgépeket zuhantattak volna amerikai épületekbe. Bin Laden biztosította a pénzt, a logisztikát és a személyzetet.

A szeptember 11-i összeesküvés globális koordinációt igényelt: tervezési értekezletek zajlottak Malajziában, a hamburgi sejt Németországban koordinálta az eseményeket, az ügynökök repülési órákat vettek az Egyesült Államokban, pénzátutalások történtek Dubaiból, és öngyilkos merénylőket toboroztak a Közel-Kelet országaiból. 

A „hamburgi sejt” kulcsfontosságú szerepet játszott az operatív irányításban, és radikálisabbá vált a nyugati tapasztalatok, a diszkrimináció, az elidegenedés és a honvágy hatására.

Az American Airlines 11-es járata 8.46-kor csapódott az északi toronyba, a United Airlines 175-ös járata 17 perccel később a déli toronyba (Fotó: Getty Images/AFP/Spencer Platt)

A támadások reggelén négy belföldi repülőgép szállt fel három keleti parti repülőtérről. Az American Airlines 11-es járata 8.46-kor csapódott az északi toronyba, a United Airlines 175-ös járata 17 perccel később a déli toronyba. Az American Airlines 77-es járata 9.37-kor a Pentagon délnyugati oldalába csapódott, míg a United Airlines 93-as járata lezuhant Shanksville közelében, Pennsylvania államban, miután az utasok ellenálltak. 9.59-kor a déli torony, 10.28-kor az északi torony omlott össze, több ezer tonna törmeléket és füstöt bocsátva ki Alsó-Manhattan utcáira – emlékezett vissza a Britannica.

A támadások közel 3000 ember halálát okozták: mintegy 2750 New Yorkban, 184 a Pentagonban és 40 Pennsylvaniában; mind a 19 terrorista életét vesztette. A New York-i áldozatok között több mint 400 rendőr és tűzoltó is szerepelt.

Szeptember 11-én reggel az akkori elnök, George W. Bush, egy másodikos osztályteremben tartózkodott Sarasotában, Florida államban, amikor értesült az első becsapódásról. Később kabinetfőnöke, Andrew Card súgta a fülébe: „Egy második repülőgép eltalálta a második tornyot. Amerika támadás alatt áll.” Az akkori elnök ezt követően az Air Force One-on utazott az országon keresztül, és a támadások estéjén Washingtonban landolt. 20.30-kor az Ovális Irodából beszédet intézett a nemzethez, amelyben kijelentette: 

Nem teszünk különbséget a terroristák között, akik ezeket a cselekményeket elkövették, és azok között, akik rejtegetik őket.

Bush határozott válasza a támadásokra a közvélemény-kutatásokban mért népszerűségét a szeptember 11-i előtti 55 százalékról az azt követő napokban 90 százalékra növelte, ami a valaha jegyzett legmagasabb érték.

A támadások – különösen az ikertornyok összeomlása – hatalmas érzelmi sokkot okoztak

Az eseményeket több százezren látták első kézből, milliók követték élőben a televízióban. A Világkereskedelmi Központ környékén a gyászoló tömegek jelenléte és a folyamatos médiatudósítás a támadások globális propagandahatását erősítette.

Az Egyesült Államok kormánya hamarosan bizonyítékot gyűjtött az al-Kaida felelősségéről, és a tálib vezetés elutasította Bin Laden kiadatását Afganisztánból.

Története során először a NATO az 5. cikkelyhez fordult, lehetővé téve tagjai számára a kollektív védelmet. Október 7-én az Egyesült Államok és szövetségesei támadást indítottak Afganisztán ellen. Hónapokon belül több ezer fegyveres halt meg vagy esett fogságba, a tálibok és az al-Kaida vezetői bujkálni kényszerültek. Az Egyesült Államok kormánya világszerte kereste az al-Kaida ügynökeit és szimpatizánsait, és a terrorizmus elleni küzdelmet külpolitikája középpontjába helyezte. Belföldön szigorították a biztonsági intézkedéseket a repülőtereken, kormányzati épületekben és sportlétesítményekben. A Kongresszus gyorsan elfogadta az USA PATRIOT törvényt, amely kibővítette az FBI és más hatóságok megfigyelési hatáskörét.

Oszama bin Laden elfogása: a 9/11 utáni célpont

Az afganisztáni háború 2001-es kezdete után az Egyesült Államok és szövetségesei célja az al-Kaida felszámolása és Oszama bin Laden elfogása lett. A tálib rezsim gyors összeomlása után Bin Laden és vezető társai rejtőzködni kényszerültek a hegyvidéki és sivatagos régiókban, főként Pakisztán északi és afganisztáni határvidékén. Évekig tartó hírszerzési és katonai műveletek során az amerikai és szövetséges erők folyamatosan figyelték az al-Kaida kommunikációs hálózatát, toborzóit és logisztikai bázisait, miközben speciális egységek felderítési akciókat hajtottak végre. Bin Laden végül 2011. május 2-án, helyi idő szerint éjjel, az amerikai Navy SEAL csapatok, a SEAL Team Six operatív bevetésében (Operation Neptune Spear) Pakisztánban fogták el, ahol egy több éve használt rejtett komplexumban tartózkodott

A művelet során Bin Laden életét vesztette, ellenállás nélkül likvidálták, míg a környezetében tartózkodó társai közül többen szintén meghaltak. 

Az akció pontos koordinációt és hírszerzési összefogást igényelt, és világossá tette, hogy az Egyesült Államok továbbra is képes globális terrorellenes műveletek végrehajtására, miközben a terrorizmus elleni küzdelem a 9/11-es események óta továbbra is kiemelt nemzetbiztonsági prioritás.

Szeptember 11.: a nap, ami örökre megváltoztatta a világot
A 2001. szeptember 11-i, az Egyesült Államok ellen irányuló terrortámadások rámutattak az iszlám militáns szélsőségek globális fenyegetésére (Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS)

Újabb szeptember 11. jöhet?

Tavaly írtunk arról, hogy feltűnő hasonlóság van a 2001. szeptember 11-i terrortámadás előtti időszak és a mostani amerikai helyzet között. A New York-i terrortámadás előtti négy évben az FBI akkori igazgatója legalább tíz alkalommal figyelmeztetett nyilvánosan az al-Kaida jelentette veszélyre. Két és fél évtizeddel később pedig a jelenlegi FBI-igazgató, Christopher Wray tett nagyon hasonló nyilatkozatokat. Az iszlamista terrorizmus kérdése napjainkban is rendkívül aktuális. Az elmúlt években a globális migrációs hullámok, a konfliktusokból menekülő emberek nagy száma és a szélsőséges csoportok hálózati aktivitása miatt 

a terrorcselekmények fenyegetése nem csupán a Közel-Keleten vagy Dél-Ázsiában jelentkezik, hanem Európában is. 

A kontinensen történt merényletek, köztük a Párizsban, Brüsszelben, Londonban és Nizzában végrehajtott támadások, jól mutatják, hogy az iszlamista radikalizmus és a militáns hálózatok továbbra is képesek terrortámadásokat szervezni és végrehajtani a civil lakosság ellen. A terrorizmus tehát nem múltbeli fenyegetés, hanem globális biztonsági kihívás, amely a modern társadalmak számára is folyamatos kockázatot jelent. Tavaly egy összefoglalót is készítettünk arról, hogy mik voltak a legsúlyosabb terrortámadások Európában az elmúlt években.

Európa, ahol már nem a keresztények döntenek

Európa évtizedek óta jelentős változásokon megy keresztül. A kontinenst régen domináló keresztény hagyományokat és vallási erőviszonyokat mára egy multikulturálisabb társadalom váltotta fel. A muszlim közösség jelenléte és hatása az európai politikában és gazdaságban egyre inkább növekvő tendenciát mutat, miközben a keresztény vezetők szerepe fokozatosan háttérbe szorul. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

