Európa, ahol már nem a keresztények döntenek: a muszlim vezetők térnyerése az Egyesült Királyságban

Európa évtizedek óta jelentős változásokon megy keresztül. A kontinenst régen domináló keresztény hagyományokat és vallási erőviszonyokat mára egy multikulturálisabb társadalom váltotta fel. A muszlim közösség jelenléte és hatása az európai politikában és gazdaságban egyre inkább növekvő tendenciát mutat, miközben a keresztény vezetők szerepe fokozatosan háttérbe szorul. Az új erőviszonyok már nemcsak a társadalmi kérdéseket, hanem a gazdasági döntéseket és politikai irányvonalakat is formálják.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 17:04
Fotó: TAYFUN SALCI Forrás: ANADOLU
Már korábban is írtunk róla, hogy a különböző felmérések azt mutatják, hogy néhány évtized múlva Európában többségbe kerülhetnek a muszlim bevándorlók. Ennek oka többek között a muszlim népesség magasabb termékenységi rátája, valamint 2015-ben kezdődött migránsválság, a főként muszlim országokból a Földközi-tengeren vagy Délkelet-Európán keresztül érkező migránsokkal. 

Néhány évtized múlva Európában többségbe kerülhetnek a muszlim bevándorlók. Fotó: AFP

A muszlim közösség erősödése Európában

Európában az iszlám vallás követőinek száma az utóbbi évtizedekben dinamikusan növekedett, részben a bevándorlás, részben a vallási és etnikai sokszínűség növekedésének köszönhetően. Az Európai Unió és a kontinens számos országában –  mint például Franciaország, Németország, Belgium és az Egyesült Királyság – a muszlim közösségek száma folyamatosan emelkedett. A muszlimok száma világszerte 21 százalékkal nőtt 2010 és 2020 között, 1,7 milliárdról 2,0 milliárdra. Ennek eredményeként a muszlimok aránya a világ népességén belül 24 százalékról 26 százalékra nőtt  – olvasható a Pew Research Center’s Forum kutatásában

A legfrissebb statisztikai adatok szerint az Európai Unió muszlim lakossága meghaladja a 25 millió főt,

és bár az iszlám vallás követői különböző generációkat képviselnek, a fiatalok aránya különösen magas. Európa legnagyobb városaiban, mint Párizs, Berlin, London és Brüsszel már nem csupán kisebbségként élnek a muszlimok, hanem olyan társadalmi, politikai és gazdasági erővé váltak, amelynek hatása érzékelhető minden szinten. A muszlim közösség ma már nemcsak vallási, hanem politikai és gazdasági szempontból is komoly befolyással bír.

A muszlimok aránya a világ népességén belül 24 százalékról 26 százalékra nőtt. Fotó: Pew Research Center’s Forum

A 2021-es népszámlálás adatai szerint Angliában és Walesben a lakosság 6,5 százalékát teszik ki a muszlimok. Skóciában a népszámlálást 2022-ben végezték, az adatokat a Skót Nemzeti Nyilvántartás tette közzé. Ez a jelentés az Angliai és Walesi Nemzeti Statisztikai Hivatal és az Észak-írországi Statisztikai és Kutató Ügynökség által szolgáltatott 2021-es népszámlálási adatokon alapul.

A muszlim politikai vezetők előretörése

A muszlim politikai vezetők szerepe az európai országok parlamentjeiben és a helyi kormányzatokban egyre jelentősebbé vált. Az Egyesült Királyságban és Franciaországban számos muszlim politikus érte el a legmagasabb pozíciót, míg Németországban, Belgiumban és Svédországban is mind jelentősebb szereplővé váltak a politikai döntéshozatalban.

A legismertebb példa az Egyesült Királyságból származó Sadiq Khan, akit 2016. május 6-án London polgármesterévé választottak. Khan nemcsak a brit, hanem a nemzetközi politikai színtéren is ismert muszlim politikus.

Oldham polgármestere telefonon közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy muszlim. Luton polgármestere is muszlimnak vallja magát. 

Sadiq Khan, akit 2016. május 6-án London polgármesterévé választottak. Fotó: Pool/Aaron Chown

Rekordszámú, 25 muszlimot választottak a brit parlamentbe tavaly

Rekordszámú, 25 muszlim képviselő jutott be a brit alsóházba a 2024-es parlamenti választások során. A függetlenek között ott találjuk Iqbal Mohamedet Dewsburyből és Batley-ből, Betleyt Leicester Southból, Adnan Hussaint Blackburnből és Job Khant Birmingham Perry Barrból.

Ez jelentős növekedést jelent a 2017-es és 2019-es választások eredményeihez képest, amikor mindössze 19 muszlim képviselőt választottak meg. Nagy-Britannia muszlim közössége, amely összesen 3,4 millió főt számlál, kulcsszerepet játszott ebben a választási eredményben. Nyolc muszlim jelölt szerzett először helyet a parlamentben, a Munkáspárt és a független jelöltek között megoszló arányban.

A megválasztott 15 munkáspárti képviselő között olyan új arcok is szerepelnek, mint Sadiq al-Hassan North Somersetből, a fiatal Samam Muhammad Sheffield Centralból és Zabir Ahmed Glasgow Southwest-ből – számolt be róla a Muslim Mirror.

Íme a megválasztott muszlim képviselők listája:

  • Mohammad Yasin, Munkáspárt (újraválasztott), Bradford
  • Rushanara Ali, Munkáspárt (újraválasztva), Bethnal Green és Bow
  • Tahir Ali, Munkáspárt (újraválasztott), Birmingham Hall Green
  • Shabana Mahmood, Munkáspárt (újraválasztott), Birmingham Ladywood
  • Ayoub Khan, független (új tag)
  • Yasmin Qureshi, Munkáspárt (újraválasztott), Bolton Southeast
  • Imran Hussain, Munkáspárt (újraválasztott), Bradford East
  • Naz Shah, Munkáspárt (újraválasztott), Bradford West
  • Zarah Sultana, Munkáspárt (újraválasztott), Coventry South
  • Iqbal Mohammad Hussain, független (új tag)
  • Naushabah Khan Parveen, munkáspárti (új tag)
  • Zubir Ahmed, Munkáspárt (új tag)
  • Afzal Khan, Munkáspárt (újraválasztott), Manchester Gorton
  • Saqib Bhatti, konzervatív (újraválasztott), Meriden
  • Munira Wilson, liberális demokrata (újraválasztott), Twickenham
  • Rosena Allin-Khan, Munkáspárt (újraválasztva), Tooting
  • Nus Ghani, konzervatív (újraválasztott), Wealden
  • Abtisam Mohamed, Munkáspárt (új tag)
  • Miatta Fahnbulleh, Munkáspárt és Szövetkezet (új tag)
  • Sadik al-Hassan, Munkáspárt (új tag)
  • Shaukat Adam Patel, független (új tag)
  • Rupa Huq, Munkáspárt (újraválasztott), Ealing Central és Acton
  • Adnan Hussain, független (új tag)
  • Apsana Begum, Munkáspárt (újraválasztva), Poplar és Limehouse
  • Nesil Caliskan, Munkáspárt (új tag)

A Pew Research Center új becslései szerint a muszlim közösség gyorsabban növekedett, mint bármely más nagyobb vallási csoport a 2020-at megelőző évtizedben: 

2010 és 2020 között számuk 347 millió fővel, kétmilliárdra nőtt. 

A keresztények száma 122 millióval, 2,3 milliárdra nőtt. 

A muszlimok száma gyorsabban növekedett, mint bármely más nagyobb vallási csoport a 2020-at megelőző évtizedben. Fotó: Pew Research Center’s Forum

A muszlim vállalkozók és gazdasági vezetők hatalma Európában

A muszlim közösség hatása nemcsak a politikai életben, hanem a gazdaságban is erősödik. Az európai gazdaság egyre inkább a muszlim vállalkozók és cégvezetők kezében összpontosul. A nagyvárosok gazdasági életében a muszlim üzletemberek kulcsfontosságú szereplőkké váltak, akik különböző iparágakban és szektorokban formálják az európai piacokat.

A muszlim pénzügyi és üzleti döntéshozók egyre inkább befolyásolják a pénzügyi szektor irányvonalait, és számos nagyvállalat élén is muszlim vezetők állnak.

LONDON, UNTED KINGDOM - JUNE 28: A man holds a prayer rug as the Muslims celebrate the Eid al-Adha at the Highbury Park in London, United Kingdom on June 28, 2023. Rasid Necati Aslim / Anadolu Agency (Photo by Rasid Necati Aslim / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Számos nagyvállalat élén is muszlim vezetők állnak. Fotó: Anadolu Agency/Rasid Necati Aslim 

A tíz legnagyobb muszlim tulajdonú vállalat az Egyesült Királyságban

  1. Bestway Csoport: Ha az Egyesült Királyság nagy- és kiskereskedelmi szektorára gondolunk, a Bestway Group tagadhatatlanul óriás. A vizionárius Sir Anwar Pervez által 1976-ban egyetlen kisbolttal alapított Bestway mára az Egyesült Királyság második legnagyobb független nagykereskedőjévé és diverzifikált konglomerátummá nőtte ki magát. Kiterjedt cash & carry raktárhálózatot működtetnek, és jelentős szereplők a gyógyszeripari szektorban (Well Pharmacy) és a banki szektorban is.
  2. Euro Garages (EG Group): A Zuber és Mohsin Issa testvérek az Euro Garages (EG Group) segítségével átalakították a benzinkutak és kisboltok piacát az Egyesült Királyságban és azon túl. 2001-ben egyetlen benzinkúttal kezdték a lancashire-i Buryben, majd gyorsan terjeszkedtek, számos telephelyet vásároltak fel, és olyan népszerű élelmiszermárkákat integráltak a benzinkutak kínálatába, mint a Starbucks, a KFC és a Subway.
  3. Al Rayan Bank (korábban Nagy-Britannia Iszlám Bankja): Bár nem magánszemély alapította, az Al Rayan Bank rendkívül jelentős intézmény, mivel az Egyesült Királyság első, teljes mértékben a saría előírásait követő lakossági bankja. Azzal a céllal hozták létre, hogy az iszlám elveket követő banki szolgáltatásokat nyújtson, etikus pénzügyi termékeket kínálva mind muszlim, mind nem muszlim ügyfelek számára.
  4.  Noon Products: A néhai Sir Gulam Noon a brit élelmiszeripar igazi titánja volt, aki kiérdemelte a „Curry King” becenevet. 1989-ben alapította a Noon Products vállalatot, amely kiváló minőségű indiai és etnikai készételek gyártására specializálódott szupermarketek számára. Cége olyan nagy áruházláncok domináns beszállítójává vált, mint a Tesco, átalakítva a készételek piacát. 2005-ben a vállalatot a Kerry Group felvásárolta.
  5.  Penny Appeal: Bár jótékonysági szervezet, a Penny Appeal figyelemre méltó vállalkozói lelkesedéssel működik, és mára az Egyesült Királyság jótékonysági szektorának jelentős erejévé nőtte ki magát. Az Adeem Younis által alapított szervezet innovatív adománygyűjtési megközelítéseiről és világszerte elterjedt humanitárius és fejlesztési projektjeiről ismert. 
  6.  Muzmatch: Egy alkalmazás, ahol egyedülálló muszlimok találkozhatnak, Shahzad Younas vezérigazgató alapította. A platform a világ 400 millió egyedülálló muszlimját célozza meg, célzott eszközöket és megoldásokat kínálva. Mindössze két év alatt a Muzmatch több mint 220 000 tagot toborzott világszerte, és több mint 6000 sikeres párosítással büszkélkedhet.
  7.  Shazan Foods: A Shazan Foods egy kiemelkedő halal élelmiszeripari vállalat az Egyesült Királyságban, amelyet a Hasham család alapított. Kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy kiváló minőségű, etikusan előállított halal hús- és baromfitermékeket biztosítsanak a brit piacnak, mind a kiskereskedelmi, mind az élelmiszeripari szektort kiszolgálva.
  8.  Halal Élelmiszer Hatóság (HFA): A Halal Food Authority (HFA) az Egyesült Királyság vezető független szervezete a halal élelmiszerek és termékek tanúsításában. Bár gyártás szempontjából nem hagyományos „vállalat”, szerepe létfontosságú a vállalkozások és a fogyasztók számára. Muszlim tudósok és szakemberek hozták létre annak biztosítására, hogy az élelmiszerek megfeleljenek a szigorú iszlám étkezési törvényeknek.
  9.  Islamic Relief Worldwide: A Penny Appealhez hasonlóan az Islamic Relief Worldwide egy világszerte elismert jótékonysági szervezet, amelyet dr. Hany el-Banna alapított az Egyesült Királyságban. Mára a világ egyik legnagyobb és legelismertebb muszlim jótékonysági szervezetévé nőtte ki magát, amely több mint 40 országban nyújt humanitárius segítséget és fejlesztési támogatást. Gyökerei szilárdan az Egyesült Királyságban vannak.
  10.  HalalEat: Egy brit startup, amelynek célja, hogy a halal ételeket elhozza a tömegekhez. Ez az Egyesült Királyság első halal-ételkiszállítási portálja, amely változatos elviteles választékot kínál a currytől a karibi, kínai, olasz és egyebekig. A HalalEatet Abul Rob alapította, aki korábban a Just Eat és a Hungry House cégeknél dolgozott.

Elbukott a muszlimok integrációja a briteknél

Az Institute for the Impact of Faith in Life (IIFL) által végzett januári felmérés szerint a megkérdezett 815 brit muszlim 71 százaléka vallotta magát elsősorban muszlimnak, míg mindössze 27 százalékuk elsősorban britnek, angolnak vagy skót állampolgárnak. A fiatal brit muszlimok körében ez az arány még magasabb. A húszas éveikben járók 85 százaléka azonosította magát elsődlegesen muszlimként, míg az idősebbek körében ez az arány 57 százalék volt a brit identitás javára. 

 

Fontos híreink

