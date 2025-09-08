Európa, ahol már nem a keresztények döntenek: a muszlim vezetők térnyerése az Egyesült Királyságban

Már korábban is írtunk róla, hogy a különböző felmérések azt mutatják, hogy néhány évtized múlva Európában többségbe kerülhetnek a muszlim bevándorlók. Ennek oka többek között a muszlim népesség magasabb termékenységi rátája, valamint 2015-ben kezdődött migránsválság, a főként muszlim országokból a Földközi-tengeren vagy Délkelet-Európán keresztül érkező migránsokkal.

Néhány évtized múlva Európában többségbe kerülhetnek a muszlim bevándorlók. Fotó: AFP

A muszlim közösség erősödése Európában

Európában az iszlám vallás követőinek száma az utóbbi évtizedekben dinamikusan növekedett, részben a bevándorlás, részben a vallási és etnikai sokszínűség növekedésének köszönhetően. Az Európai Unió és a kontinens számos országában – mint például Franciaország, Németország, Belgium és az Egyesült Királyság – a muszlim közösségek száma folyamatosan emelkedett. A muszlimok száma világszerte 21 százalékkal nőtt 2010 és 2020 között, 1,7 milliárdról 2,0 milliárdra. Ennek eredményeként a muszlimok aránya a világ népességén belül 24 százalékról 26 százalékra nőtt – olvasható a Pew Research Center’s Forum kutatásában.

A legfrissebb statisztikai adatok szerint az Európai Unió muszlim lakossága meghaladja a 25 millió főt,

és bár az iszlám vallás követői különböző generációkat képviselnek, a fiatalok aránya különösen magas. Európa legnagyobb városaiban, mint Párizs, Berlin, London és Brüsszel már nem csupán kisebbségként élnek a muszlimok, hanem olyan társadalmi, politikai és gazdasági erővé váltak, amelynek hatása érzékelhető minden szinten. A muszlim közösség ma már nemcsak vallási, hanem politikai és gazdasági szempontból is komoly befolyással bír.

A muszlimok aránya a világ népességén belül 24 százalékról 26 százalékra nőtt. Fotó: Pew Research Center’s Forum

A 2021-es népszámlálás adatai szerint Angliában és Walesben a lakosság 6,5 százalékát teszik ki a muszlimok. Skóciában a népszámlálást 2022-ben végezték, az adatokat a Skót Nemzeti Nyilvántartás tette közzé. Ez a jelentés az Angliai és Walesi Nemzeti Statisztikai Hivatal és az Észak-írországi Statisztikai és Kutató Ügynökség által szolgáltatott 2021-es népszámlálási adatokon alapul.

A muszlim politikai vezetők előretörése

A muszlim politikai vezetők szerepe az európai országok parlamentjeiben és a helyi kormányzatokban egyre jelentősebbé vált. Az Egyesült Királyságban és Franciaországban számos muszlim politikus érte el a legmagasabb pozíciót, míg Németországban, Belgiumban és Svédországban is mind jelentősebb szereplővé váltak a politikai döntéshozatalban.

A legismertebb példa az Egyesült Királyságból származó Sadiq Khan, akit 2016. május 6-án London polgármesterévé választottak. Khan nemcsak a brit, hanem a nemzetközi politikai színtéren is ismert muszlim politikus.

Oldham polgármestere telefonon közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy muszlim. Luton polgármestere is muszlimnak vallja magát.