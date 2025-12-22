Paks II: Itt van az osztrák zsoldban álló politikai nyomásgyakorlók sora

Érdekes részleteket árult el az osztrák zsoldban álló politikai nyomásgyakorlók magyarországi munkájáról a lapunknak nyilatkozó atomenergetikai szakértő. Hárfás Zsolt – aki már 2019-ben rámutatott a visszásságokra – a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése nyomán magyarázta el a teljes háló szövevényeit.

Félremagyarázott megállapítás

A hivatal egy december eleji jelentésében azt írta: az Energiaklub és a Greenpeace új, Paks II-ellenes médiakampányt indított. Ennek alapjául az általuk 2014-ben indított eljárás eredménye szolgált: az „ENSZ Aarhusi Egyezményének Jogkövetési Bizottsága hivatalos figyelmeztetésben részesítette Magyarországot, amiért a kormány továbbra sem biztosítja a projekt átláthatóságát és nem vonja be a lakosságot a Paks II engedélyezési folyamatába”.

Amellett, hogy a figyelmeztetésnek semmi következménye nincsen, az alapja több szempont miatt sem áll meg, hiszen a beruházásnak minden olyan adata nyilvános, amely nem üzleti vagy nemzetbiztonsági jelentőségű. Emellett a Paks II környezeti hatásvizsgálati eljárását, abban a nyilvánosság tájékoztatását az ENSZ Espooi Egyezmény titkársága, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a Nukleáris Felülvizsgálati Egyezmény értekezlete követendő példának, jó gyakorlatnak minősítette. Vagyis az Energiaklub és társai valójában csak a felszínen sérelmezik az átláthatóság hiányát, a valós céljuk a magyar energiapolitika hiteltelen színben való feltüntetése és a stratégiai jelentőségű nukleáris kapacitás bővítésének akadályozása. Mégpedig azért, hogy megfeleljenek a külföldi finanszírozóik által képviselt ideológiai és gazdasági érdekeknek.

Több médiafelületen megjelentek

A hivatal jelentése nyomán arról is beszámoltunk, hogy az Energiaklub és a Greenpeace Paks II elleni kampányában „részt vett a Telex, a 24.hu, a HVG, a Népszava, az Economix, a Pénzcentrum és a Portfolio is.” Hárfás Zsolt ezt kiegészítette azzal, hogy az ATV rádióadója, a Spirit FM teret adott az Energiaklub programvezetőjének, Perger Andrásnak, hogy támadhassa a kormány energiapolitikáját, benne a Paks II projekttel.