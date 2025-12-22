Paks II: Itt van az osztrák zsoldban álló politikai nyomásgyakorlók sora

Érdekes részleteket árult el az osztrák zsoldban álló politikai nyomásgyakorlók magyarországi munkájáról a lapunknak nyilatkozó atomenergetikai szakértő. Hárfás Zsolt – aki már 2019-ben rámutatott a visszásságokra – a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése nyomán magyarázta el a teljes háló szövevényeit.
Félremagyarázott megállapítás
A hivatal egy december eleji jelentésében azt írta: az Energiaklub és a Greenpeace új, Paks II-ellenes médiakampányt indított. Ennek alapjául az általuk 2014-ben indított eljárás eredménye szolgált: az „ENSZ Aarhusi Egyezményének Jogkövetési Bizottsága hivatalos figyelmeztetésben részesítette Magyarországot, amiért a kormány továbbra sem biztosítja a projekt átláthatóságát és nem vonja be a lakosságot a Paks II engedélyezési folyamatába”.
Amellett, hogy a figyelmeztetésnek semmi következménye nincsen, az alapja több szempont miatt sem áll meg, hiszen a beruházásnak minden olyan adata nyilvános, amely nem üzleti vagy nemzetbiztonsági jelentőségű. Emellett a Paks II környezeti hatásvizsgálati eljárását, abban a nyilvánosság tájékoztatását az ENSZ Espooi Egyezmény titkársága, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a Nukleáris Felülvizsgálati Egyezmény értekezlete követendő példának, jó gyakorlatnak minősítette. Vagyis az Energiaklub és társai valójában csak a felszínen sérelmezik az átláthatóság hiányát, a valós céljuk a magyar energiapolitika hiteltelen színben való feltüntetése és a stratégiai jelentőségű nukleáris kapacitás bővítésének akadályozása. Mégpedig azért, hogy megfeleljenek a külföldi finanszírozóik által képviselt ideológiai és gazdasági érdekeknek.
Több médiafelületen megjelentek
A hivatal jelentése nyomán arról is beszámoltunk, hogy az Energiaklub és a Greenpeace Paks II elleni kampányában „részt vett a Telex, a 24.hu, a HVG, a Népszava, az Economix, a Pénzcentrum és a Portfolio is.” Hárfás Zsolt ezt kiegészítette azzal, hogy az ATV rádióadója, a Spirit FM teret adott az Energiaklub programvezetőjének, Perger Andrásnak, hogy támadhassa a kormány energiapolitikáját, benne a Paks II projekttel.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!