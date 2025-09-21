Andrej Babis pártja vezeti a népszerűségi listát Csehországban

Mindkét tömörülés mérsékelten gyengült az utóbbi héten, míg a harmadik helyen álló Polgármesterek és Függetlenek (STAN) kormánykoalíciós párt megerősödve feljött a harmadik helyre – derül ki STEM ügynökség országos felméréséből, amelynek eredményét vasárnap hozta nyilvánosságra a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió.
Amennyiben most tartanák a választásokat, az Andrej Babis volt kormányfő vezette ANO megszerezné a szavazatok 30,5 százalékát, a hárompárti (Polgári Demokratikus Párt, a kereszténydemokrata KDU, TOP 09) 19,5 százalékot kapna, míg a harmadik STAN-ra 12,2 százalék szavazna.