A csehek leginkább Andrej Babist szeretnék kormányfőnek

Leginkább Andrej Babis volt kormányfőt, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét szeretné újra miniszterelnöknek a cseh lakosság. Ez derült ki abból az országos felmérésből, amelyet a Median ügynökség készített a közszolgálati Cseh Rádió számára az október elejére kiírt választások előtt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 12. 13:21
Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője beszédet mond a kampánynyitó gyűlésen Fotó: Lukas Kabon Forrás: Anadolu/AFP
Andrej Babist a megkérdezettek 44 százaléka szeretné a kormányfői székben látni, míg Petr Fiala jelenlegi miniszterelnököt 22 százalék – olvasható a felmérés pénteken nyilvánosságra hozott eredményében. Petr Fialánál nagyobb a támogatottsága Vít Rakusannak, a kormány alelnökének, belügyminiszternek, a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt elnökének, valamint Tomio Okamurának, az ellenzéki Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnökének is. Rakusant a megkérdezettek 25 százaléka, Okamurát pedig 24 százaléka látná szívesen a kormányfői poszton, írta az MTI.

Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője üdvözli támogatóit (Fotó: Anadolu/AFP/Lukas Kabon)

Az ANO vezeti jelenleg a pártok népszerűségét, s választói Andrej Babist szeretnék kormányfőnek.

A szlovák származású politikus, aki Csehország egyik leggazdagabb embere, 2014 és 2017 között a szociáldemokrata Bohuslav Sobotka vezette kabinet pénzügyminisztere volt, majd 2017 és 2021 között ő volt a kormányfő.

Andrej Babisnak jelenleg nagy a támogatottsága az ellenzéki SPD, valamint a kommunisták által vezetett Stacilo! (Elég volt!) választási koalíció szimpatizánsai között is. Az SPD választóinak 74 százaléka, a Stacilo! választóinak 64 százaléka szeretné az október 3-ra és 4-re kiírt képviselőházi választások után Babist kormányfőnek. Érdekes, hogy a kormánykoalíciós STAN választóinak hat százaléka, a három kormánykoalíciós pártot magában foglaló Spolu (Együtt) koalíció híveinek pedig két százaléka szintén Andrej Babist szeretné látni az új kormány élén.

Az ANO mozgalom a választások nagy esélyese, támogatottsága stabilan 31-32 százalék között mozog. A Spolu támogatottsága 20-21 százalék, míg a STAN-é 10-11 százalék körül mozog.

Csehországban arányos választási rendszer van érvényben, és eddig senki sem tudott egyedül többségi kormányt alakítani, mindig koalíciós kormányok alakultak. Andrej Babis azt hangoztatja, hogy az ANO szeretne egyedül kormányozni, esetleges koalíciós partnereiről nyilvánosan soha nem nyilatkozott. Az SPD és a Stacilo! jelezték, hogy ha felkérést kapnának, szívesen lennének kormánykoalíciós partnerei az ANO-nak.

Borítókép: Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője beszédet mond a kampánynyitó gyűlésen (Fotó: Anadolu/AFP/Lukas Kabon)

