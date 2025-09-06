Babis győzelemre tör, Brüsszel retteg Orbán Viktor szövetségesétől

Babis világossá tette, hogy prioritásai a pragmatikus gazdaságban és a nemzeti érdekekben gyökereznek. Ezek közül a legfontosabb az az ígérete, hogy ellenáll az Európai Unió zöldmegállapodásának, amelyet a párt programja halott projektnek nevez, amely egyaránt veszélyezteti a háztartásokat és az ipart.

Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője és volt cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

Az ANO ellenzi az új zöld adókat és az EU kibocsátási kvótáinak 2027-től történő kiterjesztését a háztartásokra és a közlekedésre, azzal érvelve, hogy az ilyen politikák növelnék a családok költségeit, miközben aláásnák a versenyképességet.