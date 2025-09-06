Rendkívüli

Pécsen sem lehet megtartani a pride-ot

Babis győzelemre tör, Brüsszel retteg Orbán Viktor szövetségesétől

Miközben Csehország az október 3–4-i parlamenti választásokra készül, Andrej Babis ellenzéki vezető és ANO mozgalma széleskörű programot mutatott be, amely olcsóbb energiát, alacsonyabb adókat, erősebb szociális védelmet és mindenekelőtt a cseh szuverenitás védelmét ígéri Brüsszel túlkapásaival szemben. Babis győzelme erősítheti Közép-Európát.

Munkatársunktól
2025. 09. 06. 10:25
Andrej Babis lendülete nem állt meg Forrás: AFP
Babis világossá tette, hogy prioritásai a pragmatikus gazdaságban és a nemzeti érdekekben gyökereznek. Ezek közül a legfontosabb az az ígérete, hogy ellenáll az Európai Unió zöldmegállapodásának, amelyet a párt programja halott projektnek nevez, amely egyaránt veszélyezteti a háztartásokat és az ipart.

Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője és volt cseh miniszterelnök Fotó: AFP
Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője és volt cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

Az ANO ellenzi az új zöld adókat és az EU kibocsátási kvótáinak 2027-től történő kiterjesztését a háztartásokra és a közlekedésre, azzal érvelve, hogy az ilyen politikák növelnék a családok költségeit, miközben aláásnák a versenyképességet.

Ehelyett Babis azt ígéri, hogy megfizethető energiát biztosít azáltal, hogy 100 százalékra növeli az állam részesedését az energiaszolgáltató vállalatban, folytatja a szénerőművek üzemeltetését, amíg az új nukleáris és gázforrások el nem készülnek, és felgyorsítja a stabil energiainfrastruktúrába történő beruházásokat.

Az ANO programjának egy másik sarokköve az euró bevezetésének határozott elutasítása. Babis ragaszkodik ahhoz, hogy a cseh koronának továbbra is nemzeti valutának kell maradnia.

 A szociálpolitika terén az ANO a jelenlegi kormány nyugdíjreformjainak visszavonását, a nyugdíjkorhatár 65 éves korban történő korlátozásának visszaállítását – visszavonva a 67 évre való emelés tervét – és a nyugdíjak emelését javasolja. A családok és a vállalkozások adóit csökkentenék, a társasági adót 21 százalékról 19 százalékra, az éttermek áfáját pedig csökkentenék.

A fiatal családoknak is ígéretet tesznek kamatmentes hitelek formájában nyújtott támogatásra az első otthonok megvásárlásához, míg az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést javítanák a kezelésekre való várakozási idő csökkentésével.

Babis nemet mond a migrációra

Babis a migrációval kapcsolatos szigorúbb álláspontot is ígérte. Az ANO programja szigorú menedékjogi törvényt szorgalmaz, amely zéró toleranciát alkalmaz az illegális migrációval szemben, tükrözve a Közép-Európában tapasztalható szélesebb körű igényt a határok szigorúbb ellenőrzésére és a bevándorlási politikára.

Külpolitikai téren Babis ragaszkodik ahhoz, hogy Csehország az EU-ban és a NATO-ban marad, de pragmatikus, érdekalapú feltételekkel. 

Megígérte, hogy a diplomáciát az ország gazdasági érdekeire, a szomszédokkal való jobb kapcsolatokra, az erős Visegrádi Csoportra, valamint az ukrajnai béketeremtések támogatására fogja összpontosítani, miközben ellenáll a konfliktust elnyújtó politikáknak.

A cseh politikus folyamatosan növekvő népszerűsége miatt aggódó kormánypárti erők folyamatosan ellenségként kezelik az ellenzéki ANO elnökét, annak ellenére, hogy Andrej Babis szerint a mozgalom igyekszik pozitív választási kampányt folytatni. Ennek következménye volt a személyét ért nemrégi támadás egy választási rendezvényen, amelyről lapunkban is beszámoltunk

A politikusok elleni támadásoknak már nem szabad megismétlődniük. A volt cseh kormányfő, Andrej Babis erről abban a videóban beszélt, amelyet kedden jelentetett meg az X-en.

 

Amennyiben Babis visszatér a hatalomba, a közép-európai szuverenista szövetség jelentősen megerősödik, Orbán Viktor Magyarországon és Robert Fico Szlovákiában hasonló politikát folytat. 

Az ANO-nak jó esélye van arra, hogy kormányra kerüljön a választásokat követően Csehországban. A párt vezető szerepet tölt be a közvélemény-kutatásokban, a szavazók 32 százaléka támogatja. 

 

