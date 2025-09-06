Babis győzelemre tör, Brüsszel retteg Orbán Viktor szövetségesétől

A fiatal családoknak is ígéretet tesznek kamatmentes hitelek formájában nyújtott támogatásra az első otthonok megvásárlásához, míg az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést javítanák a kezelésekre való várakozási idő csökkentésével.
Babis nemet mond a migrációra
Babis a migrációval kapcsolatos szigorúbb álláspontot is ígérte. Az ANO programja szigorú menedékjogi törvényt szorgalmaz, amely zéró toleranciát alkalmaz az illegális migrációval szemben, tükrözve a Közép-Európában tapasztalható szélesebb körű igényt a határok szigorúbb ellenőrzésére és a bevándorlási politikára.
Külpolitikai téren Babis ragaszkodik ahhoz, hogy Csehország az EU-ban és a NATO-ban marad, de pragmatikus, érdekalapú feltételekkel.
Megígérte, hogy a diplomáciát az ország gazdasági érdekeire, a szomszédokkal való jobb kapcsolatokra, az erős Visegrádi Csoportra, valamint az ukrajnai béketeremtések támogatására fogja összpontosítani, miközben ellenáll a konfliktust elnyújtó politikáknak.
A cseh politikus folyamatosan növekvő népszerűsége miatt aggódó kormánypárti erők folyamatosan ellenségként kezelik az ellenzéki ANO elnökét, annak ellenére, hogy Andrej Babis szerint a mozgalom igyekszik pozitív választási kampányt folytatni. Ennek következménye volt a személyét ért nemrégi támadás egy választási rendezvényen, amelyről lapunkban is beszámoltunk.