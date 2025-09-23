Andrej Babis: a V4-eknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében

Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke egyetért Petr Pavel államfővel abban, hogy nagyobb nyomást kellene kifejteni Izraelre a Gázaváros elfoglalására irányuló tervének felülvizsgálata érdekében.

Andrej Babis egyetért Petr Pavel cseh államfővel (Fotó: AFP)

Petr Pavel hétfőn New Yorkban az ENSZ Közgyűlése ülésszakának kezdete előtt azt mondta: a gázai övezeti konfliktus elhúzódása logikusan ahhoz a következtetéshez vezet, hogy már nem lehet a túszok szabadsága elérésére irányuló erőfeszítésekkel magyarázni. Az elnök kijelentette: beszélni szeretne a Petr Fiala vezette kormánnyal arról, hogy milyen lehetőségek vannak nagyobb nyomást gyakorolni az izraeli kormányra.

Babis erre reagálva kijelentette: helyes, hogy az államfő így gondolja, viszont nevetséges, amit a kormány csinált a (visegrádi kapcsolattal), miután befolyásra csak ebben a formációban volt esélyük ezeknek az országoknak. A V4-eknek Donald Trump amerikai elnök közeli szövetségeseinek kellene lenniük, mert ő az egyetlen, aki képes megoldani a közel-keleti konfliktust – jelentette ki.

A volt cseh miniszterelnök szerint ugyanez érvényes az ukrajnai háború esetében. Mégis a V4-ek (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) képviseletében senki nem ment el a Fehér Házba (a minap az európai vezetőkkel együtt), amikor az orosz-ukrán konfliktusról volt szó, csak a finn elnök – mondta.

Babis ismét szemére vetette a Fiala vezette kormánynak, hogy negligálja a visegrádi együttműködést, hogy súlytalan és nevetségessé vált a világ szemében.

A négy országnak ismét össze kell fognia, együtt kell politizálnia és tárgyalnia Trumppal, az Európai Unióval és így tovább

– mutatott rá. Csehországban október 3-án és 4-én képviselőházi választásokat tartanak. A Babis vezette ANO támogatottsága jelenleg meghaladja a 30 százalékot, 10 százalékponttal több, mint a négypárti kormány három pártját tömörítő Spolu (Együtt) koalícióé.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: Anadolu via AFP)