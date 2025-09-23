  • Magyar Nemzet
Andrej Babis: a V4-eknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében

A visegrádi négyeknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében – jelentette ki Andrej Babis volt cseh kormányfő, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke a párt keddi választási gyűlésén az észak-csehországi Turnovban. Babis szerint nevetséges, amit a jelenlegi cseh kormány csinált a visegrádi kapcsolattal.

Munkatársunktól
2025. 09. 23. 22:19
Andrej Babis Fotó: Anadolu via AFP
Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke egyetért Petr Pavel államfővel abban, hogy nagyobb nyomást kellene kifejteni Izraelre a Gázaváros elfoglalására irányuló tervének felülvizsgálata érdekében.

Andrej Babis egyetért Petr Pavel cseh államfővel
Andrej Babis egyetért Petr Pavel cseh államfővel (Fotó: AFP)

Petr Pavel hétfőn New Yorkban az ENSZ Közgyűlése ülésszakának kezdete előtt azt mondta: a gázai övezeti konfliktus elhúzódása logikusan ahhoz a következtetéshez vezet, hogy már nem lehet a túszok szabadsága elérésére irányuló erőfeszítésekkel magyarázni. Az elnök kijelentette: beszélni szeretne a Petr Fiala vezette kormánnyal arról, hogy milyen lehetőségek vannak nagyobb nyomást gyakorolni az izraeli kormányra.

Babis erre reagálva kijelentette: helyes, hogy az államfő így gondolja, viszont nevetséges, amit a kormány csinált a (visegrádi kapcsolattal), miután befolyásra csak ebben a formációban volt esélyük ezeknek az országoknak. A V4-eknek Donald Trump amerikai elnök közeli szövetségeseinek kellene lenniük, mert ő az egyetlen, aki képes megoldani a közel-keleti konfliktust – jelentette ki.

A volt cseh miniszterelnök szerint ugyanez érvényes az ukrajnai háború esetében. Mégis a V4-ek (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) képviseletében senki nem ment el a Fehér Házba (a minap az európai vezetőkkel együtt), amikor az orosz-ukrán konfliktusról volt szó, csak a finn elnök – mondta.

Babis ismét szemére vetette a Fiala vezette kormánynak, hogy negligálja a visegrádi együttműködést, hogy súlytalan és nevetségessé vált a világ szemében. 

A négy országnak ismét össze kell fognia, együtt kell politizálnia és tárgyalnia Trumppal, az Európai Unióval és így tovább

– mutatott rá. Csehországban október 3-án és 4-én képviselőházi választásokat tartanak. A Babis vezette ANO támogatottsága jelenleg meghaladja a 30 százalékot, 10 százalékponttal több, mint a négypárti kormány három pártját tömörítő Spolu (Együtt) koalícióé.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: Anadolu via AFP)

