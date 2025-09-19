Rendkívüli

Elképesztő gyűlölet a baloldalon, már kezet sem szabad fogni

Matteo Salvinit támadja az olasz ellenzék. A baloldal szerint botrányos, hogy egy hivatalos fogadáson a kormányfő-helyettes kézszorítással üdvözli az orosz nagykövetet.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 19. 6:30
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)
Elmérgesedett a hangulat az olasz politikában. A baloldal szerint minden kapcsolatot meg kell szakítani Oroszországgal, a diplomáciai képviselettől is távolságot kellene tartania az olasz politikusoknak. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettest, a Liga főtitkárát most azzal támadják, hogy kezet fogott az orosz nagykövettel. 

Matteo Salivinit támadja az olasz baloldal (Fotó: AFP)
Az eset a kínai nagykövetségen történt. A vendéglistán kiemelkedő személyiségek, politikusok és a meghívott nagykövetek között volt Alekszej Paramonov orosz diplomata is. 

A miniszterelnök-helyettes kézfogással üdvözölte az orosz külképviselet vezetőjét, ahogyan az összes többi vendéget.

 Az ellenzéki politikusok szerint mélységes szégyen az orosz nagykövet üdvözlése. Azzal vádolják Salvinit, hogy Putyin embere a kormányban, orosz-barát politikát folytat, ahelyett, hogy elhatárolódna az oroszoktól és elítélné a vérontásokat. Salvini a személyét ért támadásokra csak annyit mondott, ha valaki jó kapcsolatot akar építeni, ha fontosnak tartja a párbeszédet és a béke megteremtését, akkor üdvözli a másikat. 

Jobban szeretem a kézfogást, mint a dühös pillantást

 – mondta Salivini. Hangsúlyozta az orosz nagykövetet ugyanúgy köszöntötte, mint a spanyol nagykövetet és sok más diplomatát az eseményen. Salvini mindig is a párbeszéd embere volt. Az ukrán-orosz konfliktus kirobbanása óta a béketeremtésen dolgozott. A közel-keleti krízis kirobbanása óta párbeszédet folytat Izraellel, harcol az Olaszországban élő zsidó közösség védelméért. A vak gyűlölködés helyett a józan ész vezérelte párbeszéd útját választotta. 

