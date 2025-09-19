Elképesztő gyűlölet a baloldalon, már kezet sem szabad fogni

Elmérgesedett a hangulat az olasz politikában. A baloldal szerint minden kapcsolatot meg kell szakítani Oroszországgal, a diplomáciai képviselettől is távolságot kellene tartania az olasz politikusoknak. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettest, a Liga főtitkárát most azzal támadják, hogy kezet fogott az orosz nagykövettel.

Matteo Salivinit támadja az olasz baloldal (Fotó: AFP)

Az eset a kínai nagykövetségen történt. A vendéglistán kiemelkedő személyiségek, politikusok és a meghívott nagykövetek között volt Alekszej Paramonov orosz diplomata is.

A miniszterelnök-helyettes kézfogással üdvözölte az orosz külképviselet vezetőjét, ahogyan az összes többi vendéget.

Az ellenzéki politikusok szerint mélységes szégyen az orosz nagykövet üdvözlése. Azzal vádolják Salvinit, hogy Putyin embere a kormányban, orosz-barát politikát folytat, ahelyett, hogy elhatárolódna az oroszoktól és elítélné a vérontásokat. Salvini a személyét ért támadásokra csak annyit mondott, ha valaki jó kapcsolatot akar építeni, ha fontosnak tartja a párbeszédet és a béke megteremtését, akkor üdvözli a másikat.