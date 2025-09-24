Senki sem akar iskolaigazgató lenni Bécsben

Sokkoló képet fest a bécsi iskolák helyzetéről Bettina Emmerling (NEOS) oktatási tanácsos válasza Felix Stadler zöldpárti tartományi képviselő kérdésére – számol be róla a Junge Freiheit német hetilap. Emmerling szerint az elmúlt tanévben 27 igazgatói pozíciót hirdettek meg a bécsi kötelező iskolákban, amelyek közül hatra egyetlen jelentkező sem akadt, ami az osztrák főváros oktatási rendszerének jövőjét illetően sem fest rózsás képet.

Súlyos a helyzet Bécs iskoláiban, különösen a migránsok által lakott kerületekben (Fotó: NurPhoto via AFP)

Különösen aggasztó, hogy mind a hat betöltetlen igazgatói pozíció olyan kerületekben található, ahol kiemelkedően magas a migráns hátterű lakosság aránya. Ezek között szerepel Favoriten, Ottakring, Brigittenau, Simmering és Rudolfsheim-Fünfhaus. Ezekben a körzetekben a pedagógusok már évek óta panaszkodnak az integrációs problémákra, a nyelvi akadályokra és az egyre gyakoribb erőszakos incidensekre.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy jelenleg összesen 37 kötelező iskola működik ideiglenes vezetéssel Bécsben. Ezek többsége már több mint egy éve nélkülözi a kinevezett igazgatót, sőt, Rudolfsheim-Fünfhaus egyik iskolája (ahol a diákok 55 százaléka migráns hátterű) már 2017 óta állandó vezető nélkül működik. Ez azt jelenti, hogy több ezer diák tanul olyan intézményben, ahol évek óta nincs hivatalosan kinevezett igazgató.

Az igazgatóhiány problémája nem csak a mindennapi iskolai életet befolyásolja, hanem hosszú távon az oktatás minőségére és a diákok jövőbeli esélyeire is hatással lehet. A szakértők szerint sürgős intézkedésekre van szükség, hogy vonzóbbá tegyék az igazgatói pozíciókat, különösen a problémás körzetekben.

A bécsi tartományi gyűlés is napirendre tűzi a kérdést. A keddi ülésen „Bécs tartomány és a szövetségi kormány: Kéz a kézben a jobb német nyelvoktatásért és az esélyegyenlőségért!” címmel vitatják meg a helyzetet. Az oktatási szakértők azt várják, hogy a vita középpontjában az áll majd, hogyan lehetne növelni a vezetői pozíciók vonzerejét a problémás iskolákban.

Nem csupán a bécsi iskolákat hozza nehéz helyzetbe a migrációs hátterű tanulók magas aránya. Az alsó-ausztriai Badenben egy általános iskola olyan testnevelő tanárt keresett, aki „nagyon jól beszél törökül”. Az oktatási minisztérium ugyan kérte a hirdetés módosítását, de a részmunkaidős testnevelési és sporttanári állásra olyan jelentkezőket vártak, akik a német és az angol mellett rendelkeznek „nagyon jó török nyelvtudással, írásban és szóban egyaránt”.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)