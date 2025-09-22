Szomorú figyelmeztetést tett közzé az izraeli miniszter egy európai országgal kapcsolatban

Egyre aggasztóbbá válik a zsidóság helyzete Belgium területén. A feszültség olyan mértékűvé vált, hogy Amichai Chikli, Izrael diaszpóráért felelős minisztere nyilvánosan szólította fel a belgiumi zsidókat az ország elhagyására – írja a The Times of Israel izraeli napilap.

Belgium már a kultúrából is kitiltaná a zsidókat (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Brüsszel – az EU szíve – iszlamista tömegek kezére került, akik Hamász és Hezbollah nevét skandálják. Az október 7-i borzalmak újrajátszása és a zsidó vezetőknek szóló nyílt halálos fenyegetések válasz nélkül maradnak. A Hezbollah tagjai teljes büntetlenséggel működnek az országban

– sorolta a problémákat a miniszter.

Belgium megadta magát!

– vonta le a következtetést.

Erősen ajánlom a belgiumi zsidó közösségnek, hogy hagyja el az országot – ez az ország elvesztette szuverenitását, és már nem tudja megvédeni zsidóit

– figyelmeztetett Chikli.

Belgium, illetve pontosabban a Flandriai Fesztivál nemrég azzal került a hírekbe, hogy az izraeli karmester, Lahav Shani miatt lemondták a Müncheni Filharmonikusok szeptember 18-ra tervezett genti fellépését. A szervezők arra hivatkoztak, hogy Shani többször sem volt hajlandó egyértelműen elhatárolódni az izraeli kormány gázai hadműveleteitől.

A belgiumi helyzet súlyosságát jól példázza egy nemrégiben napvilágot látott videó, amelyben Saliha Raiss, Molenbeek város szocialista párti városi tanácsosa nyilatkozott arról, hogy azoknak, akik támogatják a vallási jelképek viselésének tilalmát a közigazgatásban, „el kellene tűnniük”.

És ha azok az emberek, akik kendőt viselnek – ha akarják, megadhatom a hivatkozásokat, mert úgy tűnik, ez nagy érdeklődést kelt –, ha ennyire zavarjuk őket, ha már nem is akarnak látni minket, akkor azt mondom, hogy a régióban 19 település van, ha Molenbeekben láthatóan élhetetlen a helyzet, akkor váltsanak helyet! Menjenek máshova! Tűnjenek el!

– szólította fel távozásra a belgákat.

